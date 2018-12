JiangSu JiuWu Hi-Tech: Verständliche Reaktion?

Der JiangSu JiuWu Hi-Tech-Schlusskurs wurde am 25.12.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 15,43 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Die Aussichten für JiangSu JiuWu Hi-Tech haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen JiangSu JiuWu Hi-Tech. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,99 und liegt mit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals) von 42,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält JiangSu JiuWu Hi-Tech auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: JiangSu JiuWu Hi-Tech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemicals"-Branche sind im Durchschnitt um -31,27 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +0,6 Prozent im Branchenvergleich für JiangSu JiuWu Hi-Tech bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -29,38 Prozent im letzten Jahr. JiangSu JiuWu Hi-Tech lag 1,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.