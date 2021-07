Jetzt wird's heiß: Was serviert Grillhersteller Weber an der Börse?

Der weltweit bekannte US-Grillhersteller Weber peilt einen Börsengang an der New York Stock Exchange an. Als Grund hat das Unternehmen kräftige Sprünge bei Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr angegeben. In der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Weber-Produkten enorm gestiegen.



Die Firma Weber-Stephen Products ist ein Hersteller von Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills mit Sitz in Palatine im US-Bundesstaat Illinois. Sie wurde 1952 gegründet und ist bekannt geworden durch den von Firmengründer George Stephen Sr. erfundenen Kugelgrill „Weber ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.