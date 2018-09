Köln (ots) - In der NITRO-Eigenproduktion "Die Abenteuer des HerrnLukas" begibt sich Schauspieler Florian Lukas in ein aufregendesAbenteuer. Zwischen hoher See und dem Burgstaakener Hafen trifft HerrLukas auf charmante Originale, wilde Meeresbewohner, harte Arbeit unddie einzigartige Natur der Ostseeinsel - Seemannsgarn, Männerromantikund flammenden Schnaps trinken inklusive. Die Skipper nehmen HerrnLukas hart ran: früh Aufstehen und hinaus auf die hohe See, Netzeeinholen und Fische ausnehmen. Dabei wollte er bloß einen dickenFisch an Land ziehen...Im unterhaltsamen Docutainment-Format wird Florian Lukas vonseiner Schauspielagentin beauftragt, sich für eine neue Rollevorzubereiten - soweit die fiktionale Einführung zum Auftakt. Dazuschickt ihn seine Agentin nach Burgstaaken auf der Insel Fehrmarn, umseine Hochseetauglichkeit zu testen und sein nautisches Grundwissenauf Vordermann zu bringen. Herr Lukas taucht in einen für ihn neuen,spannenden Mikrokosmos ein und begibt sich in ein Abenteuer! Imdokumentarischen Teil des Formats erkundet der preisgekrönteSchauspieler den rauen Alltag von Küstenfischern und kommt dabei denInselbewohnern näher. Durch seine aktive Mitarbeit und im Gesprächmit den Protagonisten schafft es der Schauspieler die alltäglicheArbeit ebenjener hautnah und sympathisch dem TV-Zuschauervorzustellen. Herr Lukas interessiert sich für seine Gegenüber undmöchte ihre Geschichten erzählen. Der "Bambi"- und "DeutscherFilmpreis"-Gewinner bereitet sich für jede seiner herausforderndenRollen intensiv vor: Ob als DDR-Volkpolizist in der TV-Serie"Weissensee", als Bergsteiger im Film "Nordwand" oder als Hauptrolleim Polizei-Milieu in seinen zahlreichen erfolgreichenKrimiproduktionen. Nun erkundet Herr Lukas für den Männersender derMediengruppe RTL Deutschland die raue Welt der Küstenfischerei!Eine Preview finden Sie im NITRO-Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/tv-programme/nitro/tv-preview/Wir haben mit Florian Lukas zum Format "Die Abenteuer des HerrnLukas" gesprochen:Was haben Sie über die Küsten-Fischerei gelernt?"Alles Mögliche über Fischarten und mit welchen Netzen man siewann, wo und wie fängt. Ich habe einiges über Fangquoten gelernt undwie schwierig es sein kann, von diesem Beruf noch zu leben."Haben Sie den Fischer-Job lieben gelernt?"Ich mochte, wie sehr die Fischer ihren Beruf lieben und dass esanscheinend nie langweilig wird. Wenn sie nicht fischen, dann essensie Fisch oder gehen angeln."Wie haben Sie sich auf das Abenteuer vorbereitet?"Gar nicht. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Ich kennevorab nur den Ort und den Beruf. Alles ist spontan, passiert indiesem Moment und ist nicht zu wiederholen."Was hatte es mit dem Klettern auf sich, das etwas losgelöst vomThema Fischen gezeigt wird?"Für den Film 'Nordwand' habe ich vor einiger Zeit kletterngelernt. Auf Fehmarn zu klettern war ungewöhnlich. Da wo man Bergevermutet, ist die Ostsee und wenn du nach unten schaust, siehst dukein Basislager, sondern Segelboote."Wo würden Sie gerne ihre nächsten Abenteuer bestreiten?"Vielleicht auf einer Bohrinsel? Oder bei den Bergrettern? Abereigentlich interessiert mich so ziemlich alles und das Schöne anmeinem Beruf ist die permanente Chance auf Überraschung.""Die Abenteuer des Herrn Lukas" ist eine Produktion von WieduwiltFilm & TV Production im Auftrag von NITRO. Produzent ist StefanWieduwilt, verantwortlicher Executive Producer Marco Schuler. DieFree-TV-Ausstrahlung ist am 30. September, um 17:35 Uhr.Twitter: #HerrLukasWeiteres Bildmaterial:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/nitro/uebersicht/Pressekontakt:Ernst RudolfNITROEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221-45674310Fax: 0221-45674292ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell