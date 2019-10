Jetzt wird alles wieder gut … Börsen vor starkem Oktober

Liebe Leserinnen und Leser,

der Start in den Oktober ist nach anfänglicher Schwierigkeit zuletzt wieder gelungen. So scheint die Konjunktur nicht so eingetrübt zu sein wie befürchtet. Daher können Sie meiner Meinung nach als Fonds-Investor jetzt wieder deutlicher durchstarten und investieren. Ich werde Ihnen heute einen Fonds vorstellen, der eine geradezu revolutionäre Studie für Aktien aufgreift. Sie könnten damit langfristig eine regelrecht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung