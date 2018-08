Jetzt warnt sie im TV vor Verbrechern - Judith Rakers: Diebe klauten ihr Auto

Hamburg (ots) - "Miss Tagesschau" geht ab 27.8. mit dem"Kriminalreport" im Ersten auf Verbrecherjagd. Judith Rakers hatschon am eigenen Leib erfahren, wie man sich als Opfer fühlt. "MeinAuto wurde direkt vor der Tür gestohlen. Es tauchte nie wieder auf.Ich war überrascht, wie schnell das trotz Alarmanlage in einembelebten Stadtteil passieren konnte", so die 42-Jährige im Gesprächmit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. Aktuell ist sie insVisier von Betrügern geraten. "Gerade habe ich zwei Briefe bekommen.Von einer Telefongesellschaft, die 700 Euro fordert. Dabei hatte ichnie einen Vertrag. Im anderen Schreiben droht mir eine angeblicheAnwältin mit einem Inkasso-Verfahren." Im Internet habe sieherausgefunden, dass Verbraucherzentralen vor der Masche warnten.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell