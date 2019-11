Mainz (ots) -"O du fröhliche", "Last Christmas" oder "Feliz Navidad" - Weihnachtsliedergehören ebenso zum Fest der Feste wie Vanillekipferl, Kerzenschein undTannenbaum. Und während die einen Plätzchen backen und Baumschmuck basteln,entfalten die SWR1 Hörer*innen beim Musizieren ihr ganzes Talent. Alle Jahrewieder ölen sie ihre Stimmbänder, packen Instrumente und Notenblätter aus undbewerben sich beim "SWR1 Weihnachtssong Contest". Bereits zum zehnten Mal suchtSWR1 Rheinland-Pfalz den schönsten Weihnachtssong des Jahres. Ob klassischdargeboten, komplett neu interpretiert oder gar eigens komponiert, ab sofortkönnen die Hörer ihr selbstgespieltes Lieblingsweihnachtslied einsenden.Bernd Rosinus, Musikchef von SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR1-Moderatorin AndreaBallschuh und SWR1-Musikexperte Werner Köhler entscheiden als Juroren, welcheBewerber in die drei Vorrunden kommen. Ob akustisch oder elektrisch, analog oderdigital - für die Jury ist wichtig, dass die Musizierenden ihr ganz persönlichesWeihnachts-Feeling zum Ausdruck bringen.Stargast des "SWR1 Weihnachtskonzerts": Tony Hadley ex Spandau Ballet Danachentscheiden die Hörerinnen und Hörer, welche Kandidaten als Vorrunden-Siegerbeim "SWR1 Weihnachtskonzert" am Donnerstag, 19. Dezember, im "kulturWERKwissen"in Wissen (Westerwald) dabei sind. Und sie entscheiden auch, wer den"Weihnachtssong Contest" gewinnt. Der Sieger hält am Ende nicht nur den "Nick",die WSC-Trophäe, in Händen, sondern freut sich über einen unvergesslichen Abendmit Tony Hadley ex Spandau Ballet, der als Hauptact das Weihnachtskonzert krönenwird. SWR1 Moderator Michael Lueg führt die Zuschauer und WSC-Finale-Teilnehmerdurch den weihnachtlichen Abend.SWR Fernsehen zeigt die schönsten Momente Die spannendsten, bewegendsten undschönsten Momente des "Weihnachtssong Contests" und des Finales beim "SWR1Weihnachtskonzert" in Wissen zeigt das SWR Fernsehen am 22. Dezember, 17 bis 18Uhr.Jetzt online oder per Post bewerbenWer mitmachen möchte, bewirbt sich ab sofort über das Kontaktformular aufSWR1.de/rp oder per Post an: SWR1 Rheinland-Pfalz, Stichwort "SWR1 RPWeihnachtssong Contest", Am Fort Gonzenheim, 55122 Mainz. Einsendeschluss istder 4. Dezember 2019.Ticketvorverkauf ab 11. NovemberKarten für das "SWR1 Weihnachtskonzert" sind ab 20 Euro unterwww.ticket-regional.de zu haben. 5 Euro pro Ticket gehen als Spende an"Herzenssache" - die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Spardabank.Pressekontakt:Ewa Harmansa, memo public relations, Tel. 06032/929919, E-Mail:EwaHarmansa@memo-pr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell