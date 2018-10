Jetzt schon an der Strandfigur für den Sommer 2019 arbeiten

Baierbrunn (ots) - Wer für den nächsten Sommer eine passableStrandfigur anstrebt, sollte dies nicht auf die lange Bank schiebenund schon jetzt daran arbeiten. Ein ganzjährig durchgehaltenesProgramm ist nicht nur gesünder als Radikalmaßnahmen, es bewirktlangfristig auch mehr. "Das Wichtigste ist tägliche Bewegung", betontArlow Pieniak, Personal Trainer in Hamburg, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau"."Einmal die Woche in den Sportkurs zu gehen, ist ein guter Start,lässt aber den Körper sechs Tage und 23 Stunden lang im Stich." JederSchritt, den wir im Alltag gehen, jede Stufe, die wir nehmen, zählt.Täglich 30 Minuten flotte Bewegung belohnen uns mit einem weiterenNutzen: Experten gehen davon aus, dass sie das Risiko einerHerz-Kreislauf-Erkrankung senken.Kommt noch Krafttraining hinzu, wird das Ziel Bikinifigur nochrealistischer. "Jedes Gramm Muskeln erhöht den Energiebedarf, weilMuskelzellen Kohlenhydrate verbrennen", sagt Pieniak. Am effektivstengelingt der Muskelaufbau seiner Meinung nach, wenn ein Profi dieÜbungen kontrolliert - vor allem am Anfang. "Zur Not triezen aberauch volle Einkaufstaschen die Muskeln", so der Experte. Dabei darfes ruhig ein wenig brennen. Das bedeutet, der Muskel ist an seinerBelastungsgrenze. Er wird Masse aufbauen, um sich den Anforderungenanzupassen.In der aktuelle "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserdrei praktische Übungen für eine straffe Figur sowie Tipps fürErnährung und Körperpflege, damit es mit dem Wohlfühlkörper klappt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell