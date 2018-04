Jetzt online: lexport - das Wissensportal für die Generation 50+

Freiburg (ots) - Ab sofort ist lexport, das Wissensportal für dieGeneration 50+, online. Auf www.lexport.de sind alle Themen, die abder Lebensmitte relevant werden, übersichtlich und verständlichaufbereitet. Dahinter steht die Betreiberin des Wissensportals, KarinM. Schmidt, seit über 20 Jahren Rechtsanwältin und Bankkauffrau inFreiburg, außerdem Dozentin in der Erwachsenenbildung.Bestattung, Betreuung, Elternunterhalt, Erbfall,Erbauseinandersetzung, häusliche Versorgung, Krankheit,Patientenverfügung, Vermögensfragen, Vorsorgevollmacht für In- undAusland und viele weitere Themen werfen Fragen auf, die sichspätestens ab der Lebensmitte stellen.Dabei werden die Best-Ager mit Informationen überflutet und mitJuristendeutsch im Paragraphen-Dschungel sowie unzähligen Formularenund vielen Fragen konfrontiert: Was ist für mich relevant, welcheInformationen haben die erforderliche Qualität, welche Formulare undVorlagen sind aktuell und rechtssicher?Was bietet lexport?1. Qualität: sorgfältig recherchierte, themenbezogene Informationen,die das Wesentliche herausfiltern und auf den Punkt bringen;2. Aktualität: Die Informationen werden laufend aktualisiert;3. Informationstiefe: Wichtige Urteile, die verständlich und kompaktaufbereitet sind, untermauern die Inhalte;4. Mehrwert: Praxistipps und professionelle, rechtssichere Vorlagenund Formulare, die auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung undRechtsprechung sind.Was kostet die Nutzung von lexport?Den hohen Qualitätsanspruch zu erfüllen, kostet Zeit - das hatseinen Preis; daher sind die Inhalte moderat kostenpflichtigWer steckt hinter lexport?Lexport wurde entwickelt und wird fortlaufend aktualisiert vonRechtsanwältin und Bankkauffrau Karin M. Schmidt aus Freiburg, dieseit über 20 Jahren Mandanten auf den Gebieten Erbrecht undVermögensnachfolge betreut und als Dozentin in der Erwachsenenbildungtätig ist.Mehr Informationen zum neuen Wissensportal lexport gibt es beiKarin M. Schmidt, telefonisch +49 (0) 761/ 704 38860 oder per E-Mailschmidt@lexport.dePressekontakt:Karin M. SchmidtRechtsanwältinBankkauffrauEmil-Gött-Straße 679102 Freiburg im BreisgauTelefon: +49 (0) 761/ 704 38860E-Mail: schmidt@lexport.deOriginal-Content von: Lexport, übermittelt durch news aktuell