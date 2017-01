Jetzt online: Innovationen und Trends auf WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017

Berlin (ots) - WASSER BERLIN INTERNATIONAL startet das neue Jahrmit einen exklusiven Vorgeschmack auf die zahlreichen Innovationenund Weiterentwicklungen, die es vom 28. bis 31. März 2017 auf demBerliner Messegelände live zu sehen gibt. Ab sofort stehen die ersten28 Meldungen samt Fotos unterwww.wasser-berlin.de/Presse/Innovationen/ zur Verfügung und werdenbis zum Messebeginn regelmäßig ergänzt. Texte und Bilder könneneinfach heruntergeladen und für journalistische Zwecke kostenlosverwendet werden. Auf der Messe ist die Übersicht dann alsPrintexemplar erhältlich.Innovationsvielfalt: von Katastrophenhilfe bis Umweltschutz Über500 in- und ausländische Aussteller werden WASSER BERLININTERNATIONAL 2017 als globale Innovationsplattform nutzen. DieExponatpalette bildet den Wasserkreislauf umfassend ab und reicht vonder Wassergewinnung über Abwasserbehandlung und IT-Dienstleistung bishin zur Mess-, Regel- und Analysetechnik. Unter den Exponaten könnenFachbesucher beispielsweise den Rohrpassivsammler RPS® der GCI GmbHbegutachten, der den Einsatz von Kollektormaterialien für dieÜberwachung von Wasserinhaltstoffen im gesteuerten Messwasserstromermöglicht.Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfeerläutert auf der Messe anhand eines Modellbeispiels dieTrinkwassernotversorgung der Stadt Köln. Die chinesische FirmaChengdu Meifute Membrance Technology zeigt mit ihrem "SUPER MODUL"einen industriellen Wasserfilter mit Nanofiltration undUmkehrosmose-Membran. Ab 2017 sind die ersten Geonex-Bohrgeräte inZentraleuropa positioniert, darüber informiert die Geonex Oy ausFinnland die Messebesucher im Detail. Die wesentliche Innovation beider neuen Vortriebsmaschinentechnik AVNS von Herrenknecht besteht auseiner neuen Leistungsversorgung in der Maschine sowie der Integrationeiner Strahlpumpe als Förderpumpe.Das Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych aus Polen bietetals neuen Service die Umwelttechnologie-Überprüfung neuerWassertechnologien. Und die INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AGzum Beispiel präsentiert auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017 dasALPHAMETER zur energieeffizienten Regelung des Sauerstoffeintrags inBelebungsbecken.Über WASSER BERLIN INTERNATIONALWasser Berlin International ist die spezialisierte undinternationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland.Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ausallen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser BerlinInternational ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in dieFachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländernpräsentierten sich in Berlin, davon 118 Aussteller aus dem Ausland.22.686 Fachbesucher aus 104 Ländern nahmen an Wasser BerlinInternational 2015 teil. Die nächste Veranstaltung findet vom 28. bis31. März 2017 statt.Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMesse Berlin GmbHMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038 2351gaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell