Jetzt online: AfD-Wahlwerbespot zur Europawahl 2019

Berlin (ots) - Der Wahlwerbespot der AfD zur Wahl desEU-Parlaments ist fertig und kann ab sofort online angesehen werden:https://www.afd.de/Die AfD positioniert sich mit ihrem neuen Wahlwerbespot alseinzige Wahlalternative für mehr Freiheit und weniger Bevormundungdurch Brüssel, für eine Sicherung der Sparguthaben und wenigerEuro-Rettung sowie für sichere Grenzen und gegen eine ungeregelteMigration nach Europa auf Kosten Deutschlands.Der AfD-Spot wird erstmals am Dienstag, 30. April, um 21.43 Uhr imRBB gesendet.Auf der Internetseite https://www.afd.de/werbematerial/ kann sichjeder den Spot herunterladen und beliebig verbreiten. Auch der neueAfD-Klingelton zur Europawahl, mit einer speziellen Version vonBeethovens "Ode an die Freude", ist dort zu finden. Ab sofort wird erdeutschlandweit in Wohnungen, Büros, öffentlichen Verkehrsmitteln undan vielen weiteren Orten zu hören sein, als Erinnerung für jeden, am26. Mai die Alternative zu wählen.Informationen zu den AfD-Europawahlkandidaten und dem Wahlprogrammfinden Sie hier: https://www.afd.de/europawahl/