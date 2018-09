Köln (ots) -Die Schlagzeilen des Jahres 1984 in NRW: BAP auf DDR-Tour, die ersteKölner "Stunksitzung", ein schweres Grubenunglück in Gelsenkirchen,Schalke 04 im Pokalhalbfinale gegen die Bayern, Herbert Grönemeyerund Alphaville, die Affäre um den höchsten deutschen General undstellvertretenden NATO-Oberbefehlshaber Europas, Günter Kießling, undvieles mehr. "Jetzt oder nie - 1984" ist die fünfte Folge derWDR-Dokumentationsreihe "Unser Land in den 80ern" (Freitag, 7.9.2018,20.15 Uhr, WDR Fernsehen und schon jetzt online first in derWDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek). Damit ist Halbzeit für diezehnteilige Reihe. Gesprochen wird der Film von WDR 2-ModeratorThorsten Schorn, der 1984 noch als Grundschüler zur Hitparade derSchlümpfe tanzte.Die Kießling-AffäreIn Bonn herrschte helle Aufregung im Verteidigungsministerium. Derhöchste deutsche General und stellvertretende NATO-OberbefehlshaberEuropas, Günter Kießling, wurde unehrenhaft entlassen - weil erhomosexuell sein sollte. Udo Röbel war damals stellvertretenderChefredakteur der Kölner Boulevardzeitung "Express". Er wurde in derKießling-Affäre eine der zentralen Figuren und deckte einenungeheuerlichen Politskandal auf. Mit Folgen.BAP in der DDR und Kölns erste StunksitzungPolitisch wurde es auch rund um die Kölsch-Rockband BAP: Sie brachauf zur DDR-Tournee. Im Gepäck ein neues Lied, in dem es umRüstungswahn, kalte Krieger und Zensur ging. Die DDR-Tour endete,bevor sie überhaupt begonnen hatte.Auf der Karnevalsbühne machte Martina Klinke Stunk. Zusammen mitJürgen Becker und einer kleinen Gruppe von Kölner Sozialpädagogenplante sie 1984 einen Anschlag auf den traditionellen Karneval. Mitihrer "Stunksitzung" begann der alternative Karneval - damals nochlaienhaft, dilettantisch und ziemlich chaotisch. Heute ist dieStunksitzung neben den Prunksitzungen nicht mehr wegzudenken.Gelsenkirchen: Grubenunglück und Halbfinale gegen BayernEin schweres Grubenunglück ließ ganz NRW mit Gelsenkirchen bangen.Auf der Zeche Consolidation wurden 10 Bergleute bei einem schwerenGrubenunglück verschüttet. Ein Drama tief unter der Erde, bei demtragischerweise nur wenige der Verschütteten gerettet werden konnten.Lieber dachte man in Gelsenkirchen an ein anderes Ereignis: Schalke04 traf im DFB-Pokal-Halbfinale auf den Favoriten Bayern München -ein Fußball-Krimi und die Sternstunde für den 18-jährigen Olaf Thon.Brenzlig wurde es bei den Olympischen Spielen in Los Angeles für denDuisburger Rolf Milser: Jetzt oder nie. Für den Gewichtheber war esdie letzte Chance auf Olympisches Gold. Zwei Jahre hatte er fürdiesen Moment trainiert, für den alles entscheidenden Wettkampf. Wasfolgte, war Gold und ein jubelnder Empfang in seiner Heimatstadt, derer bis heute treu geblieben ist.Grönemeyer und AlphavilleMusikalisch standen 1984 Herbert Grönemeyer und die Band Alphavilleganz oben auf dem Treppchen. Mit dem Nr. 1 Album "4630 Bochum" setzteGrönemeyer seiner Heimat ein Denkmal und schrieb Popgeschichte. InMünster erlebte Marian Gold mit seiner Band Alphaville den Durchbruchund stürmte die Charts: "Big in Japan" und "Forever Young" wurdenMega-Erfolge. Und werden heute noch gecovert.Der WDR konnte zehn prominente Persönlichkeiten aus NRW als Paten undSprecher der Filme gewinnen. Sie erzählen die Geschichten undEreignisse ihres Highlight-Jahres und machen die Reihe "Unser Land inden 80ern" damit auch zu einer ganz persönlichen und unterhaltsamenZeitreise zurück in ein explosives Jahrzehnt.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Kathrin Hof / Stefanie SchneckWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell