Jetzt noch bewerben um den Ernst Jung-Karriere-Förderpreis - Medizin-Nachwuchsförderpreis in Höhe von 210.000 Euro

Hamburg (ots) - Talentierte Nachwuchsmediziner können sich nochbis zum 15. August um den Ernst Jung-Karriere-Förderpreises fürmedizinische Forschung 2019 bewerben. Der mit 210.000 Euro dotiertePreis wird jährlich von der Jung-Stiftung für Wissenschaft undForschung in Hamburg verliehen. Er unterstützt junge Ärztinnen undÄrzte drei Jahre lang bei ihrer Facharztausbildung und Forschung aneinem Standort in Deutschland. Voraussetzung für die Bewerbung istein mindestens zweijähriger, bereits absolvierterForschungsaufenthalt im Ausland und das Ziel, die wissenschaftlicheund praktische Arbeit in Deutschland fortzusetzen. NähereInformationen gibt es unter www.jung-stiftung.de.Die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung engagiert sichnational, international und interdisziplinär für den Fortschritt derHumanmedizin. Mit dem seit 2006 vergebenen ErnstJung-Karriere-Förderpreis für medizinische Forschung möchte dieJung-Stiftung den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken. Darüberhinaus vergibt sie in jedem Jahr den mit 300.000 Euro dotierten ErnstJung-Preis für Medizin und die Ernst Jung-Medaille für Medizin inGold. Gemeinsam zählen die drei Preise mit einer Gesamtsumme von540.000 Euro europaweit zu den höchstdotierten Medizinpreisen.