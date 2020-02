Köln (ots) - Mit Stoffen, Mustern und Shoppingtouren kennt er sich bestens aus:Deutschlands erfolgreichster Modeschöpfer und "Shopping Queen"-Experte GuidoMaria Kretschmer. In seiner neuen VOX-Sendung kürt er ab Herbst 2020 auch"Guidos Deko Queen". Darin wird gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert."Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen - mitgrößter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gernedekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist beimeiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben", so Guido.Wie auch in der Styling-Doku "Shopping Queen" vergibt Guido pro Folge ein Mottound dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unterZeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat, die meiste Kreativität an denTag legt und Wohntrends gekonnt umsetzt.Guido beobachtet dabei die Shoppingtouren durch Baumärkte, Möbelhäuser undDekoshops sowie die Umgestaltung der Zimmer und kommentiert die Leistungen derangehenden "Deko Queens" in seiner gewohnt unverblümt offenen Art und Weise.Gruner + Jahr wird zum Start der neuen VOX-Sendung außerdem das gleichnamigeWohn- und Lifestylemagazin "Guidos Deko Queen" auf den Markt bringen.Deko-affine Kandidatinnen, die "Guidos Deko Queen" werden möchten, können sichauf der VOX-Homepage für das neue Format bewerben.Hintergrund:Guido Maria Kretschmer ist bereits seit 2012 fester Bestandteil desVOX-Programms und eines der beliebtesten Sendergesichter. Von da an war er beiVOX regelmäßig in der mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnetenStyling-Doku "Shopping Queen", in "Promi Shopping Queen" sowie im Nähwettbewerb"Geschickt eingefädelt" und in der Design-Competition "Guidos Masterclass" zusehen. Ab Herbst kommentiert und bewertet er den Shopping- und Umstyle-Wahnsinnder angehenden "Deko Queens". Produziert wird das Deko-Duell von RTL StudiosGmbH.Redaktioneller Hinweis:Die Kooperation von VOX und Gruner + Jahr ist ein weiteres Beispiel für dieerfolgreiche enge Zusammenarbeit der Bertelsmann-Inhaltegeschäfte. DieMediengruppe RTL und Gruner + Jahr sind Teil der Bertelsmann Content Alliance,zu der ebenfalls RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random Housesowie das Musikunternehmen BMG gehören.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4532366OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell