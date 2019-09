Hamburg (ots) -Noch besser, noch schöner, noch übersichtlicher:Mit der Oktoberausgabe von DER FEINSCHMECKER erscheint der großeGuide "Die 500 besten Restaurants in Deutschland" in einem neuen,frischen Look. Auf 258 Seiten kürt die Redaktion die Besten derBesten und empfiehlt 500 Restaurants von Sylt bis zum Bodensee. Dieaktuellen Auszeichnungen sind das Ergebnis der diesjährigenumfangreichen Testreihe, für die erfahrene Tester mehrere Monate langquer durch ganz Deutschland gereist sind und die Restaurants anonymbesucht haben.In der aktuellen Ausgabe zeichnet DER FEINSCHMECKER aus demHamburger Jahreszeiten Verlag außerdem die Besten der Branche in neunKategorien mit dem FEINSCHMECKER Gastro-Award aus."Koch des Jahres": Eric Menchon, "Le Moissonnier", KölnNur selten werden Tradition und Moderne so gelungen kulinarischverbunden wie in der charmanten, lebhaftenJugendstilbistro-Atmosphäre!Eric Menchon gehört zu jenen Spitzenköchen, die sich nicht ständigselbst neu erfinden müssen und in den Mittelpunkt einer Inszenierungrücken. Dabei könnte er das ohne Weiteres, ist sein Stil dochunverwechselbar.Er steht souverän und unerschütterlich für sich selbst und istdennoch so zeitgemäß wie wenige andere: Jedes seiner im Französischenverwurzelten und dabei weltoffenen Gerichte ist ein kleines Menü,teils auf mehreren Tellern angerichtet. Ein Hochgenuss, egal inwelcher Reihenfolge Sie essen: Es erklärt sich alles wunderbar vonselbst. Très français ist auch die Weinkarte mit Prestigeweinen undEigenimporten. Das muss man lieben!"Restaurant des Jahres": "Tim Raue", BerlinUm in Tim Raues Restaurant zu essen, planen auch ausländischeGäste extra eine Reise, weil es zu den wenigen deutschen Top-Adressengehört, die zumeist ausgebucht sind.Das liegt nicht nur daran, dass der Berliner international präsentist, sondern auch daran, dass man in dem modern-urbanen Restaurantunbelastet von Belehrungs-Kanon und Weltverbesserungsanspruch inkultiviert-legerer Atmosphäre schwelgen darf. Eine unverwechselbare,moderne Küche auf Spitzenniveau, die unter den Einflüssen Asiens vorallem jene aus China ganz eigen interpretiert, dazu kommt eineherausragende Getränkebegleitung von André Macionga, der aus 1200Weinen gern und oft wunderbar gereifte Abfüllungen öffnet. Marie-AnneRaue sorgt für die heiter-beschwingte Atmosphäre, wie es sie so inkeinem anderen deutschen Spitzenrestaurant gibt. Moderne,kosmopolitische Spitzenküche par excellence!Die weiteren FEINSCHMECKER Gastro-Awards:Sommelière des Jahres: Bärbel Ring, "Söl'ring Hof", SyltGastgeber des Jahres: Markus Klaas, "Werneckhof by Geisel",MünchenPatissier des Jahres: René Frank, "Coda", BerlinWeinkarte des Jahres: "Schwarzer Adler", VogtsburgNachhaltiges Konzept des Jahres: "100/200 Kitchen", HamburgInnovative Küche des Jahres: "Intense", KallstadtLebensleistung des Jahres: Hans Haas, "Tantris", MünchenAußerdem präsentiert DER FEINSCHMECKER "The next Generation",junge Köche, von denen wir noch Großes erwarten dürfen, sowie eineumfassende Übersicht mit den höchstbewerteten Adressen.Für den großen Restaurant-Guide wurden auch in diesem Jahr wiederalle Lokale neu mit bis zu fünf FEINSCHMECKER-Punkten bewertet. DieBewertung ist jetzt noch übersichtlicher, das prägnante rote "F"wurde ebenfalls überarbeitet und hat jetzt ein besonders hochwertigesErscheinungsbild. Der Guide enthält alle wichtigen Informationen:Beschreibungen von Küchenstilen, beispielhafte Gerichte, einenEindruck vom Ambiente sowie Angaben von Preisen und alle wichtigenDaten für die Reservierung.Die Oktoberausgabe von DER FEINSCHMECKER mit dem Guide "Die bestenRestaurants 2020" ist für 11,90 Euro ab dem 11. September im Handelerhältlich.Pressekontakt:Deborah GottliebTel. +49 40 2717 2532Mail deborah.gottlieb@der-feinschmecker.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell