Hamburg (ots) -Der JAHRESZEITEN VERLAG bringt binnen 12 Monaten die dritte neueZeitschrift auf den Markt: Das junge Gesundheitsmagazin FEEL GOODgeht ab dem 1. März in einer Auflage von rund 200.000 Exemplaren anden Start. Das Magazin wird das Portfolio des Verlags neben VITAL,PETRA und FÜR SIE mit einem Magazin für junge Frauen und Mütter ab 30Jahren abrunden. Nach den erfolgreichen Start von FOODIE und ROBBREPORT ist es bereits die dritte Printinnovation des HamburgerVerlags binnen eines Jahres.Gesamtverlagsleiter Malte von Bülow erklärt den Start des neuenMagazins: "Noch vor 10 Jahren wäre eine Gesundheitszeitschrift fürjunge Menschen keine Option gewesen. Aber der Lesermarkt wandelt sichsehr dynamisch und junge Leute entdecken das Thema Gesundheit seitJahren immer stärker für sich. Sie suchen Inspirationen, um dauerhaftgesund und jung zu bleiben. Genau dieses Bedürfnis wird unsere neueMarke FEEL GOOD perfekt bedienen."Verantwortlich für das neue Magazin ist VITAL-ChefredakteurinCarolin Streck mit ihrer Gesundheits-Chefin Andrea Berning. Sie habendas Magazinkonzept und die Gestaltung in den vergangenen Monatenentwickelt. "Dr. Google verunsichert immer mehr Menschen. Dahergewinnen Gesundheitsinhalte in Printmagazinen aktuell stark anBedeutung - auch immer mehr bei jungen Frauen", sagt Carolin Streck.Von FEEL GOOD erscheinen 2017 vier Ausgaben. Das Magazin ist imZeitschriftenhandel und online unterhttp://shop.jalag.de/vital/feel-good/ erhältlich.