Jetzt neu: App von LOTTO Hessen ermöglicht höchsten Komfort beim Mobile Gaming (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Online tippen ist in Hessen weiter auf dem Vormarsch; rund zehnProzent der Kunden nutzen bereits diese Möglichkeit. Ab sofortergänzt die neue, kostenlose App von LOTTO Hessen das digitaleAngebot durch ein bequemes, mobiles Tipperlebnis per Smartphone oderTablet - überall und jederzeit.Mobile Gaming ist in Hessen nun ganz einfach: Mit der neuen Appvon LOTTO Hessen können hessische Tipper jetzt ganz bequem auch vomSmartphone oder Tablet mobil und von überall her ihre Tipps abgeben.Die LOTTO-App ist für alle iOS- oder Android- Geräte verfügbar.Insbesondere regelmäßige App-Nutzer können damit nun auch das MobileGaming auf ihrem Smartphone ergänzen. Angeboten werden sämtliche vonLOTTO Hessen angebotenen Lotterien von A wie Auswahlwette bis Z wieZusatzlotterien. Natürlich sind auch der Klassiker LOTTO 6aus49 sowiedie europäische Lotterie Eurojackpot dabei.Viele bequeme Features bietet die App von LOTTO Hessen: zentraleBestandteile sind die automatische Erinnerungsfunktionen zurTippabgabe, die Meldungen zu Gewinnzahlen und Jackpothöhen sowie dieMöglichkeit, auch Spielquittungen aus den LOTTO-Verkaufsstellenmittels Barcode-Lesung auf einen Gewinn hin prüfen zu können.Außerdem dient die App gleichzeitig als digitale Kundenkarte. Wähltder Tipper den Gang in die LOTTO-Verkaufsstelle, so kann er die Appautomatisch zur Spielscheinabgabe mit Kundenkarte nutzen und vonallen Vorteilen dieser kombinierten Abgabe profitieren. Dazu zähltauch die automatische Gewinnüberweisung und -benachrichtigung. Auchdie Verkaufsstellensuche löst die App ganz bequem und schlägtautomatisch die schnellste Route zur nächsten oder gesuchtenVerkaufsstelle vor.Die LOTTO Hessen-App kann von allen Besitzern eines iOS- oderAndroid-Gerätes genutzt werden. Im Apple-Store ist sie unterhttps://itunes.apple.com/de/app/lotto-hessen/id1435793172 zu finden.Android-Nutzer haben die Möglichkeit, die App unter folgendem Linkbzw. dem dort befindlichen QR-Codehttps://www.lotto-hessen.de/service/app herunterzuladen.Erstkunden werden für die Registrierung einmalig auf die Webseitewww.lotto-hessen.de weitergeleitet, die als Webview in der Appdargestellt wird. Bereits registrierte Internetkunden können ihrKonto automatisch mit der App verknüpfen.Pressekontakt:Dorothee Hoffmann, LOTTO Hessen, Pressesprecherin/LeiterinUnternehmenskommunikation, Tel. 0611/3612-170, E-Mail:dorothee.hoffmann@lotto-hessen.deOriginal-Content von: LOTTO Hessen, übermittelt durch news aktuell