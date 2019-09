Jetzt neu bei Adress-Base: Adressen kaufen mit Datenvorschau

Weingarten (ots) - Adressen kaufen bei der Address-Base GmbH & Co.KG ist dank dem intuitiven Online-Shop für Firmenadressen unterhttps://www.address-base.de schon immer bequem und einfach. Eineüberall zugängliche Beispieldatei zeigt den Interessenten seit jeherden Aufbau der Adressen. Jetzt setzt das Unternehmen auf noch mehrTransparenz und bietet dem Kunden vor dem Kauf eine Datenvorschau.Viele Unternehmen wünschen sich vor dem Kauf neuer Adressen einenEinblick in die Selektion. Eine Beispieldatei (unter anderemzugänglich unterhttps://www.address-base.de/Adressen-kaufen:_:14.html), die meist nurzehn bis zwanzig Datensätze enthält, kann da nicht immer gerechtwerden. Vor allem dann nicht, wenn der Interessent ganz spezifischeVorstellungen hat und die Daten am liebsten selbst filtern würde.Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, hat man bei Address-Basedie Datenvorschau entwickelt. In dieser erhält der Kunde eineVorschau aller für ihn selektierten Adressen, statt nur zehnBeispieladressen. Diese Vorschau enthält pro Datensatz eineeindeutige Identifikationsnummer, den Firmennamen, die PLZ undgegebenenfalls Kriterien wie die Unternehmensgröße, dieUnternehmensform oder den Ansprechpartner - je nachdem, was für denjeweiligen Kunden ein interessantes Merkmal zur Filterung ist.Auf diese Weise bekommt der Interessent eine ganz genaueVorstellung der Adressen, die er kaufen kann. Außerdem kann er aufdiese Weise Adressen markieren, die für ihn interessant sind odernicht. Falls ihm bestimmte Muster auffallen, kann er dem Service-Teamvon Adress-Base auch Filter vorschlagen."Unser Service-Team steht immer im engen Kontakt mit unserenKunden, um die Adressenselektionen möglichst genau einzugrenzen. Mitder neuen Methode bekommen interessierte Unternehmen die Möglichkeit,selbst am Auswahlprozess beteiligt zu sein. Am Ende kaufen sie genaudie Adressen, die sie selbst selektiert haben. Das ist maximaleTransparenz", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.Adressen kaufen, die man sich selbst zusammengestellt hat: diesesGefühl möchte Address-Base mit der neuen Datenvorschau vermitteln unddamit die Kundenzufriedenheit weiter steigern. Die Vorschau erlaubtdem Kaufinteressenten, sich ganz genau mit den Adressen auseinanderzu setzen, bevor er eine Entscheidung trifft.Er kann zum Beispiel in seinem eigenen PLZ-Gebiet prüfen, welcheAdressen aus seiner Region enthalten sind und daraus Rückschlüsse aufVollständigkeit und Aktualität der Adressen ziehen. Gegebenenfallskann das Address-Base Service-Team dann weitere Branchen hinzunehmen.Es kann auch geprüft werden, ob die Firmennamen überhaupt zurangegebenen Branche passen. Alles in allem erhält der Kunde einbesseres Gefühl für die Adressen und muss nicht die Katze im Sackkaufen.Address-Base hofft mit der neuen Datenvorschau neben einererhöhten Kundenzufriedenheit zukünftig auch den einen oder anderenKunden zum Kauf von Adressen zu bewegen, der zuvor aus Unsicherheitabgesprungen ist.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell