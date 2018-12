Jetzt das nächste FRITZ!OS im Labor testen (FOTO)

Berlin (ots) -FRITZ! Labor: Mehr Mesh-Leistung und Neues fürs FRITZ!FonAb sofort steht das nächste FRITZ!OS als Laborversion für dieFRITZ!Box-Modelle 7590 und 7490 sowie für den FRITZ!WLAN Repeater1750E zur Verfügung; FRITZ!Powerline 1260E folgt in Kürze. Zum Testenin der Weihnachtszeit hat AVM den Anwendern insgesamt zwölf neueFunktionen ins Labor gestellt. Neu ist unter anderem das sogenannteAP Steering (Access Point) bei WLAN Mesh. Zusätzlich zu den bekanntenTechnologien wie Bandsteering kann das FRITZ!-Mesh-System dieWLAN-Geräte dank AP Steering nun aktiv zwischen FRITZ!Box undFRITZ!Repeater steuern. So ist sichergestellt, dass Smartphones,Tablets etc. überall mit hohem Datendurchsatz verbunden sind.Anwender können die Mesh-Funktionen für mehr Reichweite ganzeinfach bei ihren vorhandenen FRITZ!-Produkten aktivieren. PerKnopfdruck sind Repeater und Powerline-Produkte in das Mesh-Systemder FRITZ!Box eingebunden. Die aktuelle Laborversion von FRITZ!OSbietet außerdem mehr Transparenz im Mesh. In der Detailübersichtjedes einzelnen Netzwerkgeräts wird die Verbindungsrate und -qualitätnun grafisch dargestellt. Mit der neuen Laborversion von FRITZ!OSkönnen sich Gäste noch einfacher am FRITZ! Hotspot ihres Gastgebersanmelden: Denn auch das FRITZ!Fon bietet jetzt einen QR-Code zumschnellen Anmelden im WLAN. Am FRITZ!Fon abgespielte Musiktitel ausdem Mediaplayer lassen sich ab sofort schnell vor- bzw. zurückspulenund Rufnummern können mit der neuen Labor-Version direkt über dasFRITZ!Fon gesperrt werden. Das Labor enthält außerdem neue Funktionenin den Bereichen "DSL", "USB" und "System"- wie die Möglichkeit, nunalle LEDs der FRITZ!Box abzuschalten. Der Wechsel vom Labor zurückzum aktuellen FRITZ!OS ist ab dieser Laborrunde noch einfacher überdie Benutzeroberfläche möglich.Hier erhalten Anwender Informationen, wie sie das FRITZ! Laborinstallieren können: www.avm.de/laborAuf diesen Seiten wird beschrieben, wie leicht das Mesh-System vonFRITZ! erstellt ist: https://avm.de/mesh/faqs/Weitere Informationen zum neuen AP Steering:https://avm.de/ap-steering/Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=40786Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell