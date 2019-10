Jetzt last minute einreichen: Am 23. Oktober ist Bewerbungsschluss für den Deutschen Exzellenz-Preis! (FOTO)

Hamburg (ots) -Herausragende Produkte, Dienstleistungen und Kampagnen, sowieMacher, die den digitalen Wandel vorantreiben und zukunftsorientierteArbeitsprozesse unterstützen - sie alle werden mit dem DeutschenExzellenz-Preis gekürt. Das Deutsche Institut für Service-Qualität(DISQ), das DUB UNTERNEHMER-Magazin und der Nachrichtensender n-tvvergeben den Award unter Schirmherrschaft von Bundesministerin a. D.Brigitte Zypries bereits zum dritten Mal - 2020 erstmals mit neuemDigital-Fokus. Wer jetzt noch bis 23. Oktober seine Bewerbung unterhttps://deutscherexzellenzpreis.de einreicht, ist dabei!Die Sieger, die am 23 Januar 2020 im Rahmen einer feierlichenPreisverleihung in Berlin geehrt werden, kürt eine hochkarätige Juryunter Vorsitz von Journalisten-Legende Heiner Bremer. ProminenteJury-Neuzugänge sind in diesem Jahr unter anderem Dr. Sigrid EvelynNikutta, Vorstandsvorsitzende der BVG, Fin-Tech-Expertin Dr. CarolinGabor sowie Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der Grenke AG,Karolina Decker, Co-Gründerin und CEO von FinMarie, der erstenOnline-Finanzplattform für Frauen und Digital Business ExpertinStephanie Renda, die ihren Einsatz für den Deutschen Exzellenz-Preisals besonderes Engagement für die deutsche Digitalwirtschaftversteht.Die Digitalisierung ist auch Brigitte Zypries eineHerzensangelegenheit, die sich selbst seit Jahren für die deutscheStart-up-Szene und die digitale Transformation des Mittelstandesengagiert. "Die digitale Transformation ist DIE Herausforderung fürdie deutsche Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Start-ups, KMUund Großunternehmen die Chancen dieses Umbruchs nutzen müssen undwerden. Denn schon heute wird in unserem Land Hervorragendesgeleistet," so Zypries. Weitere Informationen zum DeutschenExzellenz-Preis 2020 und das Online-Bewerbungsformular finden Siehier: www.deutscherexzellenzpreis.de.Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag vonMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von rund 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaran den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in "Handelsblatt","Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser.DUB UNTERNEHMER wird in Sondereditionen auch in der "Welt am Sonntag"und der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" publiziert.Nachrichtensender n-tvSeit 1992 bietet n-tv seinen Zuschauern rund um die Uhr dasNeueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. n-tv istDeutschlands erster Nachrichtensender. Mit einemplattformübergreifenden News-Angebot und dem größtenWirtschaftsanteil im TV ist n-tv eine der bedeutendsten Nachrichten-und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Daher schalten täglich mehr alsfünf Millionen Zuschauer n-tv ein und rund 12 Millionen Besuchernutzen die digitalen Angebote monatlich.Pressekontakt:Pressebüro Deutscher Exzellenz-PreisJDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgTel.: 040/468832-73E-Mail: mertens@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell