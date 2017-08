Jetzt knallt's: ZDFneo in nagelneuer Optik / Neues Logo, neues Design, neue Farben (FOTO)

Mainz (ots) -ZDFneo präsentiert sich ab 1. Oktober 2017 mit einem markantenRedesign. "Grelb", Schwarz und Weiß stehen im Fokus des neuenSenderauftritts. Ergänzt werden die Hauptfarben durch Türkis undBrombeer. Im neuen Logo, das sich On-Air, Online und Offline imgesamten Branding des Senders wiederfindet, tritt das "ZDF" in derGestaltung zurück, das "neo" hingegen wird eigenständiger. In dergesamten Typografie bietet ein Mix unterschiedlicher Schriften einengroßen Gestaltungsfreiraum für die Vielfalt der unterschiedlichenFormate."Wir wollten mehr als ein leichtes Make-up im Sender-Look", soZDF-Marketing-Chef Thomas Grimm. "Nach acht Jahren sollte das Designdas veränderte Programm und das gewachsene Selbstbewusstsein vonZDFneo widerspiegeln. Ziel war es, ein schnell erkennbares neuesBranding zu schaffen, das über alle Medien hinweg prägnant ist." DieKölner Design-Agentur FEEDME schuf für ZDFneo eine kompakteWort-Bild-Marke, die charakterisierend wie ein Siegel wirkt. Der neueMarkenauftritt spiegelt das Selbstverständnis des Senders wider:unkonventionell, modern und neugierig."ZDFneo ist der Sender für Serienkompetenz und anspruchsvolleUnterhaltung im Free-TV. Der neue 'Auftritt' von ZDFneo liefert dazudie passende Optik und signalisiert dem Zuschauer: Guck nichtirgendwas, sieh's mal neo", so ZDFneo-Senderchefin Simone Emmelius.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfneoneuesdesignPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell