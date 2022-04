Jetzt kaufen und halten: 1 Wachstumsaktie, die um 85 % gefallen ist

In 2 Sätzen

C3.ai hat die Anzahl der Branchen, die es bedient, im letzten Jahr verdoppelt.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 1 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln, was die aktuelle Marktbewertung äußerst attraktiv macht.

C3.ai (WKN: A2QJVE) ist relativ neu an den öffentlichen Märkten. Es wurde im Dezember 2020 an der New Yorker Börse zu einem Preis von 42 US-Dollar pro Aktie notiert und verzeichnete bis zum Ende des Monats einen Anstieg von 283 %. Das Unternehmen hatte jedoch Schwierigkeiten, die Erwartungen der Anleger in Bezug auf Umsatzwachstum und Rentabilität zu erfüllen, wodurch die gesamten Gewinne – und mehr – wieder aufgezehrt wurden. Die C3.ai-Aktie wird derzeit zu einem Kurs von nur 22,76 US-Dollar gehandelt, ein steiler Rückgang von 85 % gegenüber dem Allzeithoch.

Das Unternehmen ist in einer brandneuen Branche tätig, die es wohl mitbegründet hat: der künstlichen Intelligenz (KI) für Unternehmen. Es entwickelt anpassbare KI-Anwendungen, die auf die Bedürfnisse fast aller Unternehmen zugeschnitten werden können, und macht die fortschrittliche Technologie so zugänglich wie nie zuvor. Schauen wir doch mal, warum die Aktie zu diesem stark reduzierten Preis eine großartige Ergänzung für dein langfristiges Portfolio sein könnte.

C3.ai in Zahlen

Künstliche Intelligenz hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, komplexe Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit zu erledigen, die ein Mensch benötigt, was sie zu einem äußerst wertvollen Werkzeug macht, um sowohl die Geschwindigkeit zu erhöhen als auch die Kosten zu senken. Je mehr Unternehmen Zugang zu KI erhalten, desto mehr werden wir darüber lernen, wie wir gemeinsam davon profitieren können.

Das Interesse an den Anwendungen von C3.ai hat explosionsartig zugenommen. Allein im letzten Jahr hat sich die Anzahl der Branchen, die das Unternehmen bedient, auf 14 verdoppelt, was zu einem robusten Umsatzwachstum und einer steigenden Kundenzahl geführt hat.

Kennzahl

Geschäftsjahr 2019

Geschäftsjahr 2020

Geschäftsjahr 2021

CAGR

Umsatz

92 Mio. US-Dollar

157 Mio. US-Dollar

183 Mio. US-Dollar

41 %

Gesamtkunden

21

25

89

105 %



Im jüngsten dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 31. Januar endete) verzeichnete C3.ai einen weiteren Anstieg der Kundenzahl auf 110. In Zukunft wird das Unternehmen jedoch die Art und Weise, wie es seine Kunden ausweist, ändern und sie stärker als Einzelpersonen kategorisieren, sodass die offizielle Kundenzahl derzeit bei 218 liegt.

Laut der Prognose von C3.ai sollte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 252 Mio. US-Dollar erwirtschaften, was einem Wachstum von 37 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 entsprechen würde. Aber die Zukunft sieht unendlich viel besser aus, da das Unternehmen derzeit über verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPOs) in Höhe von 469 Mio. US-Dollar verfügt, die in Zukunft in Umsatz umgewandelt werden sollen. Das ist ein Anstieg der RPOs um 90 % im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr.

Künstliche Intelligenz für alle

Die Öl- und Gasindustrie ist eine der größten Einnahmequellen von C3.ai. Normalerweise würde man diesen Sektor nicht als Vorreiter für fortschrittliche Technologie bezeichnen, aber die Vorteile liegen auf der Hand. Der Ölriese Shell überwacht 10.000 Geräte mithilfe der maschinellen Lernmodelle von C3.ai, die derzeit 1,3 Billionen Vorhersagen pro Monat treffen. Diese werden eingesetzt, um kostspielige Geräteausfälle zu verhindern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Vor Kurzem hat das Unternehmen jedoch einen seiner bisher beeindruckendsten Geschäftsabschlüsse bekannt gegeben. Das US-Verteidigungsministerium hat die C3.ai-Suite angeworben, um die Einführung künstlicher Intelligenz in der Regierung zu beschleunigen, und gibt in den nächsten fünf Jahren 500 Mio. US-Dollar für diese Initiative aus. Dies könnte den RPOs von C3.ai in den kommenden Quartalen einen enormen Schub verleihen.

Auch die größten Technologieunternehmen der Welt nutzen C3.ai, um ihre eigenen Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Sowohl Microsoft als auch Google von Alphabet arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, um bessere Lösungen für ihre Kunden in der Fertigungs-, Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsbranche (unter anderem) zu entwickeln.

C3.ai könnte ein Schnäppchen sein

Das Management von C3.ai geht davon aus, dass der Gesamtmarkt des Unternehmens bis 2024 einen Wert von 271 Mrd. US-Dollar haben könnte. In Anbetracht der Umsatzzahlen der letzten Jahre ist klar, dass bisher nur ein Bruchteil davon erschlossen wurde. Es bleibt also noch viel Raum für Wachstum, vor allem für Anleger, die zu dem gegenwärtig niedrigen Aktienkurs einsteigen.

Das Unternehmen hat heute eine Marktbewertung von nur 2,4 Mrd. US-Dollar, verfügt aber über mehr als 1 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln in seiner Bilanz. Technisch gesehen bedeutet das, dass die Anleger das KI-Geschäft nur mit 1,4 Mrd. US-Dollar bewerten, was angesichts der 252 Mio. US-Dollar an potenziellen Einnahmen in diesem Jahr – aber vor allem angesichts der starken Wachstumsrate von 37 % oder mehr – wie ein Schnäppchen wirkt.

Das Einzige, was C3.ai in Ordnung bringen muss, sind seine Nettoverluste. Es ist kein profitables Unternehmen und könnte im Geschäftsjahr 2022 bis zu 94 Mio. US-Dollar verlieren. Es befindet sich jedoch noch in der Wachstumsphase, in der ein Unternehmen versucht, eine Größenordnung zu erreichen, bei der die Fixkosten einen geringeren Prozentsatz der Gesamteinnahmen ausmachen, was schließlich den Übergang zu einem positiven Ergebnis je Aktie ermöglicht.

Das könnte noch ein paar Jahre dauern, aber C3.ai verfügt wahrscheinlich über die nötigen Barmittel, um diese Zeit zu überstehen, und es könnte auf der anderen Seite ein unglaublich starkes, einzigartiges Unternehmen abgeben. Aus diesem Grund sollten Anleger den 85%igen Rückgang des Aktienkurses als langfristige Chance sehen.

Der Artikel Jetzt kaufen und halten: 1 Wachstumsaktie, die um 85 % gefallen ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Anthony di Pizio besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A shares), C3.ai und Microsoft. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C shares). Dieser Artikel erschien am 7.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022