Jetzt kaufen, später bezahlen - Rechnungskauf so beliebt wie nie (FOTO)

Berlin (ots) -Seit Jahren führt der Kauf auf Rechnung unangefochten jeglicheStatistiken zum beliebtesten Zahlungsmittel der Deutschen beimOnlineshopping an. Und das nicht ohne Grund. Denn der Kunde genießtbeim Rechnungskauf zahlreiche Vorteile. So muss er weder inVorleistung gehen, damit die Ware verschickt wird, noch müssensensible Zahlungsdaten preisgegeben werden. Auch das lästige Wartenauf die Rückerstattung bei einer Retoure entfällt, da der Kunde nurdas bezahlt, was er nach ausgiebiger Bedenkzeit auch wirklichbehalten möchte. Und all das ohne wesentliche Nachteile für denKunden.Viele Händler hingegen scheuten sich lange Zeit vor derZahlungsmethode Rechnungskauf. Denn so viele Vorteile derRechnungskauf für den Kunden bietet, entsprechend risikobehaftet ister aus Händlersicht. Schließlich geht der Shop durch die gegenRechnung versendete Ware in Vorleistung. Um das Ausfallrisiko derZahlungen zu minimieren, werden seitens der Shop-Betreibermittlerweile standardmäßig Bonitätsprüfungen durchgeführt. Nur wenndem Kunden im Rahmen einer solchen Prüfung eine reine Weste bestätigtwird, wird die Bestellung versandt. Ein gewisses Restrisiko, dass derKunde trotz positiver Bonitätsprüfung nicht bezahlt, bleibtnatürlich. Für diesen Fall muss der Onlineshop auf einfunktionierendes Mahn- und Inkassowesen zurückgreifen können. Fürkleinere Shops stand dieser Aufwand lange Zeit in keinem Verhältniszum Ertrag, weshalb nur große Onlineshops und Versandhäuser den Kaufauf Rechnung anbieten konnten.Hier hat sich in den letzten Jahren jedoch einiges getan. NebenWirtschaftsauskunfteien wie der Schufa, die durch Bonitätsprüfungendas Ausfallrisiko minimieren, gibt es mittlerweile auch einen starkumkämpften Markt an sogenannten Zahlungsdienstleistern. Diese nehmenOnlineshops den gesamten Prozess von der Bonitätsprüfung bis zumInkassoverfahren ab. Dieser Service erfolgt selbstverständlich nichtohne entsprechende monetäre Gegenleistung. Doch das Outsourcen derZahlungsabwicklung sowie die vollständige Weitergabe desZahlungsrisikos macht die Kooperation mit Zahlungsdienstleistern fürOnlineshops allemal attraktiv.Diese Entwicklung scheint für alle Beteiligten vorteilhaft. DennKunden reagieren äußerst sensibel auf die angebotenenZahlungsmodalitäten eines Onlineshops. Wird die gewünschteZahlungsart vom Shop nicht angeboten, so droht der Kaufabbruch.Manche Branchen sind hierbei besonders stark von gewissenZahlungsarten abhängig. So sind vor allem Onlineshops, die Mode imSortiment haben, stark auf den Rechnungskauf angewiesen. DennModehändler verzeichnen nach wie vor die größten Retourenquoten imE-Commerce, da nicht passende Artikel von Kunden häufig wiederretourniert werden. Dementsprechend möchten sie den gesamtenKaufpreis auch nicht vorschießen, sondern ausschließlich dasbezahlen, was sie im Nachhinein auch behalten.In Zeiten von Digital Wallets und Mobile Payment mag der Kauf aufRechnung zunächst nach einem veralteten, etwas angestaubt wirkendenModell klingen. Doch das ist es ganz und gar nicht. Die Zahl derShops, die Rechnungskauf anbieten, steigt stetig an. So hat dasShopping-Portal Rechnungskauf.com (https://www.rechnungskauf.com)erst kürzlich die Marke von 1.000 gelisteten Shops, bei denen aufRechnung bezahlt werden kann, überschritten. Diese stetig zunehmendeBeliebtheit liegt sicher nicht zuletzt daran, dass der wachsendeMarkt an Zahlungsdienstleistern den Händlern zu konkurrenzfähigenPreisen Aufwand und Risiko des Rechnungskaufs abnimmt. Wesentlich zumWachstum beigetragen hat auch der Launch von "PayPal Plus", einerAll-in-One-Lösung für einfache und schnelle Kaufabwicklung inOnline-Shops, im Rahmen derer nun auch der bekannteOnline-Bezahldienst PayPal den Kauf auf Rechnung anbietet. Von denmehr als 1.000 auf Rechnungskauf.com gelisteten Onlineshops wickelnso bereits über 70% der Shops den Kauf auf Rechnung über einenZahlungsdienstleister ab. Die Zahlungsdienstleister erweitern jedochnicht nur ihr Kundenportfolio, sondern arbeiten auch daran, den Kaufauf Rechnung aus Kundensicht zu einer noch besseren, innovativenZahlungslösung zu machen. So können die Kunden über einige Anbieterwie z.B. Klarna ihre Produkte nicht nur auf Rechnung bezahlen,sondern diese Rechnungen auch pausieren oder in flexible Ratenmodelleaufteilen. Den Überblick über alle Einkäufe und Zahlungen, sowie dieMöglichkeit diese anzupassen behält der Kunde dabei jederzeit ineinem Online- Kundenportal.Ständige Modernisierungen wie diese sowie der Markteintritt neuerZahlungsdienstleister helfen dabei den Kauf auf Rechnung sowohl fürKunden als auch Händler so beliebt wie nie zu machen. Bis einegänzlich neuartige Zahlungsvariante den Markt revolutioniert, wirdder Kauf auf Rechnung wohl vorerst die Lieblingsbezahlmethode derdeutschen Onlineshopper/-innen bleiben.