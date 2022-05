Jetzt kaufen? Lemonade 90 % unter Höchststand

In 3 Sätzen:

Das Geschäft von Lemonade wächst dank Prämienwachstum von 66 % im Jahresvergleich rasant.

Der Weg zur Rentabilität bleibt jedoch schwer.

Dies ist eine sehr günstige Aktie, aber ist sie heute einen Kauf wert?

Das Versicherungstechnologieunternehmen Lemonade (WKN: A2P7Z1), das eine KI-gestützte Plattform verwendet, um die Kundenerfahrung mit verschiedenen Arten von Versicherungsprodukten zu verbessern, hat kürzlich seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Der Markt reagierte zwar leicht positiv auf die Veröffentlichung der Ergebnisse, aber die Aktie liegt immer noch rund 90 % unter ihrem Allzeithoch.

Der Ergebnisbericht von Lemonade hat sicherlich viel Positives zu bieten, aber es gibt immer noch einige ziemlich starke Warnsignale, die Anleger im Auge behalten sollten. Hier ist ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand des Geschäfts von Lemonade und ob es für geduldige Investoren einen näheren Blick wert sein könnte.

Lemonade wächst beeindruckend

Alle Wachstumskennzahlen von Lemonade sehen beeindruckend aus. Das Versicherungsunternehmen hat jetzt 419 Mio. US-Dollar an Prämieneinnahmen, das sind 66 % mehr als vor einem Jahr. Der durchschnittliche Kunde zahlt 22 % mehr für seine Versicherung, dank einer Kombination aus gebündelten Produkten und vielen Kunden, die von einer Mietversicherung zu einer teureren Wohngebäudeversicherung wechseln. Und in diesem Quartal erwirtschaftete Lemonade 96 Mio. US-Dollar an verdienten Bruttoprämien, was einer Wachstumsrate von 71 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Wachstum größtenteils von Lemonades Kernversicherungsprodukten, nämlich der Versicherung von Mietern, Hausbesitzern und Haustieren, angetrieben wurde. Der aufregendste Teil des Geschäfts (Autoversicherungen) wurde bisher nur in zwei Staaten eingeführt, weitere werden folgen. Die Übernahme von Metromile steht noch aus.

Darüber hinaus sind die ersten Ergebnisse der gebündelten Versicherungen beeindruckend. Nach einem vollen Quartal des Angebots von Lemonade Car Insurance in Illinois stiegen die Tarife für gebündelte Versicherungen um 40 % gegenüber anderen Lemonade-Märkten.

Underwriting als großes Fragezeichen

Lemonade ist zwar stolz darauf, ein Technologieunternehmen zu sein, aber letzten Endes ist es immer noch ein Versicherer. Und Versicherer müssen das Underwriting richtig hinbekommen, um Geld zu verdienen.

Lemonade hat ein etwas anderes Geschäftsmodell als andere Versicherer, denn es macht ausgiebig Gebrauch von Rückversicherungsverträgen, um Verluste zu begrenzen. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, seine Brutto-Schadensquote – also den Prozentsatz der Prämien, den es für Schäden und Rückversicherung auszahlt – unter 75 % zu halten.

Im ersten Quartal lag die Brutto-Schadensquote von Lemonade bei 90 %. Das bedeutet, dass das Unternehmen 90 % der eingenommenen Prämien vor den sonstigen Geschäftskosten auszahlt. Sicher, das ist eine kleine Verbesserung sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch gegenüber dem Vorjahr, und fairerweise muss man sagen, dass die Inflation die Zahlen ein wenig beeinträchtigt hat (Schäden werden zu höheren Kosten ausgezahlt, aber die Kunden zahlen eine Zeit lang immer noch die gleichen Prämien). Aber das ist weit entfernt von einer nachhaltigen Schadensquote.

Wie zu erwarten, führt die hohe Brutto-Schadensquote dazu, dass Lemonade Geld verliert. Eine Menge Geld. Tatsächlich rechnet Lemonade für das gesamte Jahr mit Einnahmen von 205 bis 208 Mio. US-Dollar und einem bereinigten EBITDA-Verlust von mindestens 265 Mio. US-Dollar. Und das ist ein bereinigter Verlust. Auf GAAP-Basis wird er wahrscheinlich noch deutlich höher ausfallen.

Wie lange ist die Aktie noch so billig?

Lemonade kann diese Verluste vorerst verkraften. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1 Mrd. US-Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz. Es wird noch mehr bekommen, wenn die Übernahme von Metromile abgeschlossen ist, die Lemonade voraussichtlich im zweiten Quartal abschließen wird.

Apropos Barmittel: Es ist erwähnenswert, dass die Marktkapitalisierung von Lemonade nur 1,15 Mrd. Dollar beträgt. Mit etwas mehr als 1 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und Investitionen und ohne langfristige Schulden erhalten die Investoren das Unternehmen im Wesentlichen für etwas mehr als 100 Mio. US-Dollar. Da das Unternehmen jedoch jährlich Hunderte von Millionen verliert, könnte sich das schnell ändern.

Kurz gesagt, das Geschäft von Lemonade wächst, die Kundenzufriedenheit ist überdurchschnittlich hoch und das vielversprechendste Versicherungsprodukt befindet sich noch in der Anfangsphase seiner Einführung. Die Milliarden-Dollar-Frage ist jedoch, ob Lemonade es schafft, in nicht allzu ferner Zukunft ein profitables Versicherungsunternehmen zu werden. Wenn dies der Fall ist, erscheint die aktuelle Bewertung extrem günstig. Aber das ist derzeit noch recht unsicher.

Matthew Frankel besitzt Aktien von Lemonade. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade. Dieser Artikel erschien am 11.5.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

