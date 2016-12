Jetzt ist wieder Shopping-Zeit

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, trotz der schrecklichen Ereignisse in Berlin herrscht in den deutschen Innenstädten dichtes Gedränge. Denn kurz vor den Feiertagen werden noch die letzten Einkäufe getätigt. Wer seine Geschenke bereits besorgt hat, sollte sich in diesen Tagen überlegen, am Aktienmarkt wieder auf Einkaufstour zu gehen. Der Hintergrund: Die Erfolgsstrategie...