Jetzt ist der Zeitpunkt für dicke Dividenden! 3 Dividendenstars mit über 7 % Dividendenrendite!

Jetzt ist der Zeitpunkt da, um spannende und insbesondere hohe Dividenden zu bekommen. Wie wir mit Blick auf gängige Notierungen oder auch ganze Indizes feststellen können, haben einige bereits ordentlich korrigiert. Andere sind möglicherweise mittendrin und wieder andere stehen vielleicht kurz davor. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt.

Nichtsdestoweniger können findige Dividendenjäger heute schon heiße, hohe Dividenden abgreifen. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die Aktien von Gazprom (WKN: 903276), SSE (WKN: 881905) und Hospitality Properties Trust (WKN: 896887) und schauen einmal, welcher Gesamtmix hier lauert. Kleiner Spoiler an dieser Stelle: Alle drei Dividendenperlen bringen über 7 % Dividendenrendite mit, mindestens.

1. Gazprom mit 7,08 % Dividendenrendite

Eine erste interessante Aktie mit einer hohen Dividendenrendite von knapp über 7 % ist zunächst die von Gazprom. Der russische Erdgaskonzern schüttete für das vergangene Geschäftsjahr eine Ausschüttung in Höhe von 16,61 Russischen Rubeln je Anteilsschein aus. Bei einem aktuellen Kursniveau von 234,49 Russischen Rubeln entspricht das aktuell einer Dividendenrendite von 7,08 %.

Die Gazprom-Dividende gilt zudem als Garant für weiteres Wachstum. Wie du vielleicht bereits mitbekommen hast, möchte der Staatskonzern in den kommenden Jahren gemäß der eigenen Ausschüttungspolitik eine Dividende, gemessen am Gewinn, von rund 50 % ausschütten. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie von 65,89 Russischen Rubeln wäre daher noch ordentlich Luft nach oben.

Mut macht bezüglich dieser Entwicklung übrigens auch das Zahlenwerk für das aktuelle Geschäftsjahr 2019. Im ersten Halbjahr dieses Zeitraums konnte Gazprom ein lediglich leicht unter Vorjahreswert befindliches Gesamtergebnis in Höhe von 780 Mrd. Russischen Rubeln präsentieren. 2018 betrug das Ergebnis für das erste Halbjahr hingegen noch 879 Mrd. Russische Rubel. Nichtsdestoweniger könnte diese starke operative Performance ausreichen, damit wir im kommenden Jahr eine erneut höhere Dividende sehen werden.

2. Hospitality Properties Trust mit 8,19 % Dividendenrendite

Eine zweite brandheiße Aktie mit sogar 8,19 % Dividendenrendite kann zudem Hospitality Properties Trust momentan bieten. Dieser REIT schüttet gegenwärtig 0,54 US-Dollar pro Quartal aus, bei einem derzeitigen Kursniveau von 24,90 US-Dollar erhalten wir somit eine Dividendenrendite von über 8 %.

Die derzeitige Ausschüttung von HPT, wie der REIT in Kurzform genannt wird, erscheint hierbei ebenfalls nicht bloß als hoch, sondern auch als sicher. Einerseits strotzt die Dividendenhistorie mit fast zehn Jahren ununterbrochener Konstanz und moderaten Erhöhungen vor Stabilität, andererseits jedoch auch das Zahlenwerk.

So kam Hospitality Properties Trust trotz höherer Leerstandsquoten durch den Umbau vieler Hotels im zweiten Quartal auf Funds from Operations in Höhe von 1,03 US-Dollar, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis gemessen an diesem Wert auf lediglich knapp 53 % beläuft. Hier könnte daher sogar noch Raum für weitere Erhöhungen entstehen sowie für eine kleinere Kursexplosion, sobald die Renovierungen abgeschlossen sind und dieser Hotel-REIT wieder sein volles Potenzial entfalten kann.

3. SSE mit 8,39 % Dividendenrendite

Zu guter Letzt könnte zudem noch SSE eine interessante und zugleich sehr hohe Dividendenrendite besitzen. Dieser Versorger schüttete für das vergangene Geschäftsjahr 2018 nämlich eine Gesamtdividende in Höhe von 0,98 Pfund Sterling aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 11,67 Pfund Sterling entspräche dieser Wert einer ebenfalls üppigen Dividendenrendite von 8,39 %.

Zusätzlich zu dieser interessanten und hohen Dividendenrendite sollte im Weiteren wohl besser erwähnt werden, dass dieser Versorger sogar adelige Ambitionen besitzt. Seit inzwischen 20 Jahren in Folge erhöht SSE nämlich bereits konsequent die eigene Ausschüttung, in weiteren fünf Jahren könnte das Unternehmen daher sogar ein Mitglied im Kreise der Dividendenaristokraten werden.

Zumindest aus Sicht des Gewinns scheint momentan relativ wenig gegen eine Fortführung dieser Historie zu sprechen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam SSE nämlich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,38 Pfund Sterling, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis hier auf ca. 71 % belaufen würde. Ein aktionärsfreundlicher Wert mit weiterer Luft nach oben zumindest für moderate Dividendenerhöhungen.

SSE besitzt somit viele Ansätze, die einen genaueren Blick verdient haben könnten. Vielleicht lohnt sich daher auch hier ein genauerer Blick auf diese spannende Dividendenperle mit einer hohen Dividendenrendite von über 8 %.

Etwas für dich dabei?

Wie wir daher im Endeffekt gesehen haben, existieren momentan viele spannende Ausschütter mit hohen Dividendenrenditen. Häufig wird hierbei sogar die Marke der 7 % geknackt, manches Mal gar die 8-%-Hürde genommen.

Die spannende Frage bleibt allerdings, ob hier auch etwas für dich dabei gewesen ist. Drei grundsätzlich spannende Möglichkeiten sind dir jetzt jedenfalls schon einmal bekannt.

Vincent besitzt Aktien von Hospitality Properties Trust. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

