Jetzt ist die Zeit für eine virtuelle Reise durch New South Wales

Sydney (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie Sydney und NSW von zu Hause ausDie Möglichkeit, davon zu träumen, was man unternehmen und wohin man reisen könnte, ist derzeit wichtiger denn je: Ab sofort können Sie eine virtuelle Reise nach Sydney und in die Regionen von NSW unternehmen, ohne dabei Ihr Zuhause zu verlassen.Auf der Website VisitNSW.com, der Reise-Website von Destination NSW, steht neues Bild- und Videomaterial zum Download bereit, das mit Zoom funktioniert und mit dem Verbraucher ihre Telekonferenzen ein wenig unterhaltsamer gestalten können.Die Zoom-Hintergrundsammlung wurde zusammengestellt, um das Fernweh in der Traumphase des Reiseplanungszyklus zu wecken. Die NSW-Hintergründe wurden um drei Schlüsselthemen herum gestaltet - einheimische Tiere, Sonnenauf- und Sonnenuntergang und spektakuläre Landschaften.Zu den Reisezielen und Erlebnissen in NSW gehören das Sternebeobachten im ersten Dark Sky Park der südlichen Hemisphäre in den Warrumbungles, das Tummeln von Meereslebewesen unter Wasser entlang der Küste von NSW von Tweed Heads bis Narooma, Luftaufnahmen der regionalen NSW-Gegenden einschließlich Stockton Beach und Broken Hill, ein Frühstück mit den Kängurus von Coffs Harbour und ein Zeitraffer des weltberühmten Hafens von Sydney."Reisen können verschoben werden, aber das Träumen vom Reisen wird durch unsere Zoom-fähiges Bild- und Videomaterial definitiv gefördert", sagte Stephen Mahoney, amtierender CEO von Destination NSW."Unsere atemberaubenden Zoom-Hintergründe für NSW wurden geschaffen, um die einzigartigen Erlebnisse und Reiseziele von NSW im Gedächtnis zu behalten und zukünftige Urlauber zu inspirieren, während Sie vom Reisen träumen und gleichzeitig in der derzeitigen Phase des Zu-Hause-Bleibens durch Zoom-Gespräche in Verbindung bleiben", sagte Mahoney.Mit einer Reihe virtueller Wunderwelten und drei Themen zur Auswahl können Sie sich der Revolution anschließen und sich einen der folgenden Zoom-Hintergründe aussuchen, um wie nie zuvor in NSW einzutauchen.Sprechen Sie mit den Tieren- Wombats im Symbio-Wildpark, Central Coast - Erdmännchen im Zoo von Taronga Western Plains, Dubbo - Kängurus im Mungo-Nationalpark - Pelzrobben bei Montague Island vor der Küste von Narooma - Einige Gruppe Emus im Sturt-Nationalpark, TibooburraSonnenauf- und untergänge- Der Hafen von Sydney mit der Sydney Harbour Bridge und dem Opernhaus von Sydney - Broken Hill mit den Living Desert Sculptures - Blue Mountains National Park mit Panoramablick auf die Three Sisters - Bondi Beach mit den sehr instabilen Icebergs - Killcare Beach an der Central Coast von NSW - Warrumbungle-Nationalpark mit dem ikonischen Breadknife und Grand High Top WalksSpektakuläre Landschaften- Lord Howe Island - Walls of China, Mungo Nationalpark - Stockton-Sanddünen, Port Stephens - Cabbage Tree Bay, Manly - Kosciuszko Nationalpark - Jenolan Caves, Blue MountainsWeitere Informationen zu Sydney finden Sie unter: http://www.visitnsw.com/love-nsw/zoomTeilen Sie Ihre Lieblingsreisemomente zu Sydney und NSW auf Social Media unter dem Hashtag #LoveNSW oder #NewSouthWales.Informationen zu Destination NSWDestination NSW, die führende Regierungsbehörde von North South Wales (NSW) für den Tourismus- und Veranstaltungssektor des Bundesstaates, ist für die Entwicklung und Implementierung von Strategien für das Wachstum der Besucherwirtschaft des Staates verantwortlich. Insbesondere möchten wir den Tourismus fördern sowie wichtige Sport- und Kulturveranstaltungen für Sydney und die umliegenden Gebiete von NSW akquirieren und entwickeln. Darüber hinaus ist Destination NSW der Hauptinvestor von Business Events Sydney, um mehr internationale Kongresse, Prämienprogramme für Incentive-Reisen, Geschäftsveranstaltungen und Ausstellungen zu sichern.