Jetzt ist die Zeit, das Barriereriff zu retten - Fabien Cousteau kommt für Seiko nach Cairns

Sydney, Australien (ots/PRNewswire) - Seiko hat die Zeit gegen dieGleichgültigkeit gegenüber dem Klimawandel mobilisiert. Derjapanische Uhrmacher hat den Meeresschützer und DokumentarfilmerFabien Cousteau als Markenbotschafter für Seikos Taucheruhr Prospexund als Unterstützer der Weltmeere nach Cairns geholt. FabienCousteau ist der erste Enkel des legendären Filmemachers undWissenschaftlers Jacques Cousteau, eines Pioniers im Bereich desMeeresschutzes, der 1977 mit dem Internationalen Umweltpreis derVereinten Nationen ausgezeichnet wurde. Als eines seiner vielenUnternehmungen verbrachte der jüngere Cousteau vom 1. Juni bis 2.Juli 2014 31 Tage unter Wasser mit Filmen und dem Sammeln vonwissenschaftlichen Daten als Hommage an seinen Großvaters. Dabei hateinen neuen Rekord für die längste Zeit unter Wasser für eineFilmcrew aufgestellt und die 30 Tage seines Großvaters im Jahr 1963übertroffen. 2016 gründete er das Fabien Cousteau Ocean LearningCenter zur Förderung vom positiven weltweiten Veränderungen.Ein Video und hochauflösende Bilder finden Sie unter http://news.medianet.com.au/believe-advertising/fabien-cousteau-forseikoSeiko spendet einen Teil des Verkaufserlöses der KollektionProspex "Save the Ocean" an Cousteaus Ocean Learning Center.Am Mittwoch, den 13. November, kam Fabien Cousteau nach FitzroyIsland, um dort zu tauchen, zu schnorcheln und dasSchildkrötenrehabilitationszentrum der Insel zu besuchen."Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich das Familienerbefortsetzen und die Arbeit von Seiko zum Schutz der Tierwelt in einergesunden Meeresumgebung unterstützen kann", sagt Fabien Cousteau.Am Dienstag, den 12. November, sprachen der australischeGeschäftsführer Yukiaki Suganuma und Cousteau auf einer von deraustralischen Fernsehmoderatorin Laura Csortan organisiertenPressekonferenz im Riley Crystalbrook Hotel in Cairns."Fabien fordert uns alle auf, die Meereswelt mit neuen Augen zusehen", meinte Herr Suganuma, "und Seiko unterstützt stolz seineMission, das allgemeine Wissen über die Bedeutung der Gesundheit derMeere zu erweitern.""Die Welt wurde im Laufe der Geschichte immer nur von den Menschenverändert, die es gewagt haben, über den Tellerrand hinauszuschauenund aktiv zu werden", fuhr Suganuma fort. "Fabiens Vorhabenentspricht unserem eigenen Bestreben als eine der wenigen vollintegrierten Uhrenmanufakturen der Welt sowie unsererEntschlossenheit, an der Wiederherstellung der Gesundheit desPlaneten für zukünftige Generationen mitzuwirken."Pressekontakt:Adrian Falk(02) 9388 0033afalk@believeadvertising.comwww.believeadvertising.comOriginal-Content von: Seiko, übermittelt durch news aktuell