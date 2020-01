Jetzt ist Psychologie gefragt / Leitartikel von Jens Anker zur Kohle

Berlin (ots) - Kurzform: Zusammen mit dem vielen Geld, das nun in die Lausitzfließt, müsste ein ganzes Heer an Gute-Laune-Animateuren in die Region reisen,um die Lausitzer aus ihrer emotionalen Negativspirale herauszureißen. So vielGeld und gute Absichten sind noch selten in irgendeine Region Deutschlandsgeflossen, um deren Zukunft zu gestalten.Der vollständige Leitartikel: Es hat lange gedauert, aber nun herrschtGewissheit. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Bundesregierung unddie vier betroffenen Bundesländer auf einen Fahrplan zum Kohleausstiegverständigt. Es gibt Planungssicherheit - auch über das zur Verfügung stehendeGeld, das der Bund für den Umbau der Kohleregionen bereitstellt. Insgesamt 50Milliarden Euro sollen es sein. Damit griff der Bund noch einmal tief in dieTasche. Im Kohlekompromiss vor einem Jahr waren 40 Milliarden Euro verabredet.Den zentralen Satz der Einigung sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU) nach der Präsentation des Kompromisses. Die Verabredung sei ein "Beitragzur deutsch-deutschen Freundschaft". In den Verhandlungen war das ursprünglicheZiel, den entscheidenden Schritt zur Erreichung der Klimaziele zu erreichen,etwas in den Hintergrund gerückt. Vielmehr rückte der Argwohn der Ost-LänderBrandenburg und Sachsen-Anhalt in den Vordergrund, von den West-Ländern über denTisch gezogen zu werden. Sie befürchteten, dass ihre Kraftwerke früherabgestellt werden sollen, damit die in Nordrhein-Westfalen länger laufen dürfen.Doch nun ist klar: Der Westen fängt mit der Stilllegung der Kohlekraftwerke an,der Osten folgt nach. Insgesamt verlangsamt sich der Ausstieg aus der Kohledadurch, was von Klimaaktivisten zu Recht beklagt wird. Tatsächlich wird nunweniger klimaschädliches Kohlendioxid eingespart, als im Kohlekompromissverabredet. Für Brandenburg bedeutet das: Das schmutzigste Kraftwerk - zugleicheines der größten in Deutschland - in Jänschwalde wird schrittweise zwischen denJahren 2025 und 2028 abgeschaltet, zuletzt geht das Kraftwerk Schwarze Pumpespätestens 2038 vom Netz. Sollte die Energiewende schneller gelingen, könnteschon 2035 Schluss sein. Die ostdeutschen Betreiber, deren Verträge eigentlichbis in die 2040er-Jahre laufen, erhalten im Gegenzug 1,75 Milliarden EuroEntschädigung. Um den Strukturwandel in der Lausitz zu bewältigen, bekommtBrandenburg pro Jahr etwa 573 Millionen Euro, insgesamt stehen 18 MilliardenEuro bereit. Dazu kommt ein Universitätskrankenhaus in Cottbus und weitereBundeseinrichtungen. Das sollte reichen, um für die noch knapp 20.000Brandenburger Kohlekumpel einen Weg in die Zukunft zu ebnen. Ohnehin ist Gelddas geringere Problem dabei. Vielmehr ist Psychologie gefragt, die teilweisedesaströse Stimmung im Süden Brandenburgs wieder etwas aufzuhellen. Schon seitJahren steht einerseits fest, dass die Laufzeit der Kohle endet, andererseitsgenießt die Lausitz schon seit Jahren besondere Aufmerksamkeit derLandesregierung. Aber alle Anstrengungen schlugen bislang fehl, so etwas wieZuversicht zu verbreiten. Stattdessen herrschen große Vorbehalte gegen diePotsdamer Landes- und die Berliner Bundesregierung - gegen die EU sowieso. Wenighilfreich waren dabei die notorisch vorgebrachten Zusicherungen desBrandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), die BrandenburgerKohlekraftwerke würden noch weit bis in die 2040er-Jahre hinein laufen. DieEnttäuschung über das nicht eingehaltene Versprechen des Landesvaters ist nunumso größer. Zusammen mit dem vielen Geld, das nun in die Lausitz fließt, müsstealso ein ganzes Heer an Gute-Laune-Animateuren in die Region reisen, um dieLausitzer aus ihrer emotionalen Negativspirale herauszureißen. So viel Geld undgute Absichten sind noch selten in irgendeine Region Deutschlands geflossen, umderen Zukunft zu gestalten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4494416OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell