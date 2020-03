Jetzt ist Geduld für Anleger der wichtigste Erfolgsfaktor

Kapitalanleger müssen leidensfähig sein. Andernfalls laufen sie Gefahr, in kritischen Phasen (wie jetzt) Fehlentscheidungen zu treffen, die man später bereut. Positiv ausgedrückt: Geduld ist angesagt! Denn ein Blick in den Rückspiegel zeigt, dass jeder Börsencrash über kurz oder lang wieder aufgeholt wird. Deshalb gehört kein besonderer Mut zur Vorhersage, dass allen Rückschlägen am Aktienmarkt stets neue Höchststände folgen. So auch diesmal. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



