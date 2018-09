Jetzt heißt es warm anziehen, denn Secondhand bekommt ein neues Image (FOTO)

Berlin (ots) -Fast jeder kennt es: Der Kleiderschrank quillt über und dennochwill bei der alltäglichen Kleidersuche am Morgen nichts so richtiggefallen. Aus diesem Grund ziehen viele los, um neue Outfits zuergattern. Die Vielzahl an Shoppingoptionen sowie ständig wechselndeTrends sind nur zwei von vielen Gründen, die verdeutlichen, wieso dasKonsumverhalten in der Bevölkerung stetig wächst. So hat sich dieMenge an verkaufter Kleidung zwischen 2002 und 2015 laut einerMcKinsey-Studie mehr als verdoppelt, wobei 61 % der BefragtenKleidungsstücke besitzen, die sie noch nie getragen haben.Gleichzeitig jedoch steigt das Bedürfnis der Gesellschaft nachNachhaltigkeit und auch das Bewusstsein für nachhaltige Kleidungwächst signifikant.Das Start-up Zadaa reagiert auf diese Entwicklungen und ermöglichtes international ausrangierte Kleidung schneller, unkomplizierter undsicherer als jemals zuvor zu (ver-)kaufen. Während der Kauf vonSecondhandbekleidung für viele unattraktiv erscheint und der Verkaufvon nicht mehr genutzter Kleidung als lästig und zeitaufwendigempfunden wird, verpasst das finnische Start-up Zadaa Secondhandpünktlich zum Herbst ein neues Image.So findet sich auf Zadaa hochwertige Kleidung für jeden Geschmack.Trendsetter können skandinavische Styles aus den Kleiderschränken vonStilikonen aus Finnland und Dänemark entdecken. Die App verbindetanhand eines Algorithmus Nutzer mit dem gleichen Körpertyp undStyle-Vorlieben - sogenannte Style-Zwillinge. Damit wird eineVorselektion getroffen und ausschließlich passende Kleidung impersonalisierten Feed präsentiert. Eine integrierte internationaleLogistiklösung für den Versand, die Versicherung von Transaktionenbis zu 10.000 EUR, der geforderte Echtheitsnachweis beim Verkauf vonMarkenbekleidung sowie die Verbindung aus sozialem Netzwerk undMarktplatz-App revolutionieren den (Ver-)Kauf von Secondhand. Biseinschließlich Sonntag ist der Versand international übrigenskostenlos.Dank weiterer App-Features erstrahlt ausrangierte Kleidung ineinem neuen Gewand und löst sich so vom schmuddeligen undeingestaubten Image. Denn im individuell gestalteten Showroom lassensich Boutiquen angesagter Influencer sowie die der eigenenStyle-Zwillinge entdecken. Das macht die App gleichzeitig zum Ort derInspiration für neue Looks."Nutzer brauchen ein Netzwerk, in dem sie international perfektpassende Secondhandkleidung kaufen können, ohne sich um dieAuthentizität, die Zahlung oder den logistischen Ablauf zusorgen", erklärt Iiro Kormi, Gründer und CEO von Zadaa. Langfristigwill Zadaa Secondhandbekleidung digitalisieren und so Kleiderschränkeweltweit vernetzen. Drei Jahre nach der Gründung betritt das Start-upund Nordeuropas größtes Fashionnetzwerk mit Deutschland nun seinenvierten Markt. Dass die finnische App damit den Zahn der Zeit trifft,bestätigen über 200.000 aktive Nutzer weltweit und 25.000 AppDownloads in den ersten drei Wochen nach Launch in Deutschland. Werzum Saisonwechsel in den Herbst Platz für neue Styles schaffen möchteoder aber günstig neue Looks shoppen will, ist bei Zadaa also an derrichtigen Adresse. Die App steht in allen gängigen Stores zumkostenlosen Download zur Verfügung.Pressekontakt:Kruger Media GmbH - Brand Communication |Torstraße 171 |10115 BerlinNora Schiffner | Telefon: 030-3064548-80 | E-Mail:nora.schiffner@kruger-media.deOriginal-Content von: Digital Fabric Oy, übermittelt durch news aktuell