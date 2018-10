Jetzt gilt´s – So werden Sie zum Aktien-Gewinner!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Aktienmärkte vollziehen derzeit eine heftige Korrektur, befinden sich fast schon im freien Fall. Genau in solchen Phasen werfen viele Aktionäre die Flinte ins Korn und wer noch nicht an der Börse investiert ist, sieht sich mit seiner Skepsis bestätigt. Dabei werden gerade in diesen Phasen die Gewinner von morgen gemacht. Denn:

Erfahrende Anleger wissen, dass die Aktienmärkte langfristig steigen. So verzeichnet beispielsweise der Dow Jones seit über 120 Jahren pro Jahr im Schnitt einen Zuwachs von 6% (plus ca. 3% Dividenden). Genau wie die Investoren-Gurus wie Warren Buffett & Co. sollten Sie solche Rücksetzer vielmehr als Chance sehen denn als Fiasko. Gerade in solchen Phasen bekommen Sie Top-Anlageobjekte häufig zum Schnäppchenpreis. Während es beispielsweise an den Immobilienmärkte solche Phasen, in denen Top-Objekte mit 20% Abschlag zu haben sind, nur alle Jubeljahre gibt, machen Ihnen die Börsen von Zeit zu Zeit immer mal wieder solche Geschenke. Das heißt:

Bleiben Sie Ihren Aktien treu. Und wenn Sie zu den Mutigen gehören, nutzen Sie die Abschläge sogar um Ihre Positionen aufzustocken!

Hier können Sie sich anmelden

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion