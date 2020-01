Jetzt gibt es PAYBACK Punkte auf Zeitschriften von BurdaDirect / Zum Start der Kooperation gibt es 50fache Basispunkte auf Abos (FOTO)

München (ots) - BurdaDirect startet eine Partnerschaft mit PAYBACK. Die über 31Millionen Kunden des größten und beliebtesten Multipartner-Bonusprogramms inDeutschland können sich ab sofort bei Abschluss eines Abonnements unterwww.zeitschriften-abo.shop/payback mit PAYBACK Punkten belohnen. Rund 300Publikumstitel stehen zur Verfügung, darunter Bunte, Focus, Grazia, Gala, DerSpiegel, Mein schöner Garten, Freundin, Bergwelten und TV Spielfilm. Zum Startder Partnerschaft gibt es für einen Zeitraum von drei Wochen 50fache Punkte aufdie Basispunkte. "Wir freuen uns sehr, dass Leser für ihre Leidenschaft nun auchmit PAYBACK Punkten belohnt werden und on top viele Extra-Punkte sammelnkönnen", so Ralf Schnetz, Geschäftsführung von BurdaDirect.Mit Punkten könne BurdaDirect den Abonnenten einen echten Mehrwert bieten. Zudemsei PAYBACK mit seiner hohen Reichweite ein sehr relevanter Kooperationspartner,so Schnetz weiter. "Mit BurdaDirect dürfen wir einen großen Namen aus derMedienlandschaft in der PAYBACK Familie begrüßen. Die Leser vonPublikumszeitschriften kommen nun nicht mehr nur in den Lesegenuss, sondernkönnen auch viele wertvolle PAYBACK Punkte sammeln", so Torsten Hautmann, VicePresident Digital Sales bei PAYBACK.Über BurdaDirect:BurdaDirect ist ein Tochterunternehmen des Medienkonzerns Hubert Burda Media undgehört zu den führenden Unternehmen für crossmediale Performance: in denBereichen Kundenmanagement ebenso wie beim Abo-Service, E-Commerce sowie Adress-und Datenmanagement. Etwa 350 Mitarbeiter in zwölf Rechtseinheiten betreuen rund200 Millionen Kundenkontakte und 4 Millionen Abos.Das Leistungsportfolio vonBurdaDirect umfasst crossmediales Dialogmarketing, zielgruppengerechtesMultichannel-Marketing und maßgeschneiderte CRM-Tools. Als erfahrener Expertevereint BurdaDirect die Segmente Vertrieb und Marketing zuFull-Service-Dienstleistungen und stellt den Kunden umfassende Lösungen für dieOnline- und Offline-Geschäftsmodelle zur Verfügung.Über PAYBACK:PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine inDeutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurcheinen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden vonden Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partneroder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals dasmobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wirdaktiv von knapp 9 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Weitere Informationen:Gina KlemManager Marketing & CommunicationsBurda Direkt Services GmbHHauptstrasse 13077652 Offenburg+49 (0) 781 84-6177gina.klem@burda.comwww.burdadirect.comNina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102404/4492333OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell