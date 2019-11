Jetzt geht's VOXup! Am 1. Dezember um 20:15 Uhr startet der neue Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL

Köln (ots) - Pünktlich zum 1. Advent hat die Mediengruppe RTL Deutschland einganz besonderes Vorweihnachtsgeschenk für alle Zuschauer, die von VOX einfachnicht genug bekommen können: Mit VOXup startet zum 01.12. ein neuer linearerSender, der einen bunten Mix aus bekannten VOX-Brands, Free-TV-Premieren undneuen Eigenproduktionen bietet.Am 01.12. um 20:15 Uhr geht's VOXupRichtig "up" geht es am 01.12. um 20:15 Uhr mit der VOX-Kult-Serie "AllyMcBeal". Der US-Hit hat bis heute eine riesige Fangemeinde, zu der auch einigePromis gehören. So outet sich Star-Koch Steffen Henssler direkt als "Ally"-Fan:"Ich habe früher sehr gerne 'Ally McBeal' gesehen, weil ich die damals richtigscheiße-lustig fand!" VOXup zeigt die mit zahlreichen Emmy- und GoldenGlobe-Awards ausgezeichnete Serie, mit Calista Flockhart alscouragiert-verträumte Anwältin, ab Staffel 1.Free-TV-PremierenAuch Free-TV-Premieren und neue Eigenproduktionen stehen von Beginn an auf demProgramm: Ab 04.12. um 20:15 Uhr zeigt VOXup die achtteilige Dokureihe "MeinTraumhaus am Meer" in Erstausstrahlung. Die dreiteilige Doku-Soap "Ein Babyzieht ein" ist bei VOXup als Free-TV-Premiere ab 07.12., sonntags jeweils um20:15 Uhr zu sehen. Ein weiteres Highlight ist die Free-TV-Premiere derspannenden, zehnteiligen Mystery-Drama-Serie "Die Wahrheit über den Fall HarryQuebert" mit Patrick Dempsey in der Hauptrolle. Die Ausnahmeproduktion vonRegisseur Jean-Jacques Annaud ("Sehnsucht nach Afrika") ist auch fürPremium-Abonnenten bei TVNOW zu sehen. Für 2020 produziert RTL Studios außerdemeine Doku-Soap mit Spielcharakter zum Thema Camping für den neuen Kölner Sender.Und als besonderes Highlight wird es bei VOXup im neuen Jahr ein Comeback desbeliebten Reisemagazins "Voxtours" mit einem Special geben.Beliebte VOX-ErfolgsformateOb "Shopping Queen", "Das perfekte Dinner", "Sing meinen Song", "Die Höhle derLöwen", "Grill den Henssler", hochwertige US-Fictionserien wie "Law & Order:Special Victims Unit" oder "Chicago Fire" - wer die bekannten VOX-Marken liebtund unbedingt einen Nachschlag möchte, ist bei VOXup genau richtig. Aber auchauf frühere Erfolgsformate wie "Rizzoli & Isles" oder "McLeods Töchter" kannsich der Zuschauer freuen und bekommt ab dem 02.12. um 14:20 Uhr ein Wiedersehenfür Feinschmecker: VOXup startet mit Tim Mälzers allererster Kochsendung"Schmeckt nicht, gibt's nicht".MarketingkampagneVOXup teilt sich mit dem Schwestersender VOX alle wesentlichen Marken-Merkmale.Ob Sendergesichter, Stimmen oder Trailer-Designs - der Zuschauer ist und bleibtauch bei VOXup in der VOX-Welt und bekommt daher mehr von VOX als je zuvor. Dasunterstreicht auch die "Twins-Idee" der Marketingkampagne - visualisiert durchdie Dopplung der Sendergesichter. In ihren charakteristischen Motiven zeigensie, dass sie für mehr als einen Sender stehen können: "STYLE für zwei" hat zumBeispiel Guido Maria Kretschmer, "KLAPPE für zwei" bringt Tim Mälzer mit, "EGOfür zwei" hat Steffen Henssler zu bieten, Detlef Steves hat "DAMPF für zwei" undfür den musikalischen "GROOVE für zwei" steht Amiaz Habtu, der auch denKampagnensong "UP" kreativ beisteuert.VerbreitungDie Verbreitung von VOXup erfolgt im Kabel bei Vodafone und UnityMedia, auf demAstra-Satelliten sowie bei Telekom/MagentaTV. Dies entspricht zum Senderstart am01.12.2019 bereits einer technischen Reichweite von rund 90%, die noch weiterausgebaut wird.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOXup KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138881/4452943OTS: VOXupOriginal-Content von: VOXup, übermittelt durch news aktuell