Jetzt geht´s dem Frost nachhaltig an den Kragen / Ökologische Winterprodukte für Autofahrer (FOTO)

Hamburg (ots) -Das zunehmende Interesse der Verbraucher an Umweltfragen undNachhaltigkeit bringt auch steigende Anforderungen in Bezug aufRecyclingkunststoffe mit sich. Das finnische Unternehmen fürAutozubehör KUNGS hat sein Standardsortiment daher um zwei neue KUNGSGreen Produkte erweitert.Das Besondere an den grünen Winterhelfern Max-Is Eco und Mid-IsEco: Die Griffe werden zu 70 Prozent aus Recyclingkunststoffhergestellt. Dem höchstmöglichen Anteil, der verwendet werden kann,um die hohe Frostbeständigkeit der Produkte sicherzustellen. Sokönnen die Finnen ihren Qualitätsstandard sowie drei Jahre Garantieauch bei der neuen Nachhaltigskeitsserie gewährleisten.Die Besenborsten bestehen zu 100 Prozent aus recyceltemPET-Kunststoff Material, das aus Wasserflaschen gewonnen wird undäußerst flexibel und gleitfähig ist. Der Schaber ist zu 100 Prozentaus recyceltem Polycarbonat hergestellt, das ausÜberschussmaterialien der Pharmaindustrie produziert wird. Da esäußerst flexibel und gleitfähig ist, besitzt PET die perfektenEigenschaften für Borsten.Der Max-Is Green Schneebesen mit Eiskratzer ist eine intelligenteAllzweckwaffe gegen Schnee und Eis. Mit den robusten, aber zugleichflexiblen Borsten, lässt sich problemlos auch nasser, schwerer Schneevom Autodach entfernen ohne dabei die Lackoberfläche zu beschädigen.Die scharfe, drehbare Polycarbonat-Schaberklinge sowie derergonomisch geformte Stiel sind UV-und kälteresistent und haltenselbst extremsten Anforderungen stand.Dank seiner Größe liegt der Mid-Is Green gut in der Hand und machtauch vor dickeren Eisschichten keinen Halt. Auch sein Schaber istdrehbar und verfügt über drei Schaberklingen, die einfachausgewechselt werden können. Die praktische Kerbe in derSchaberklinge erleichtert das Reinigen der Scheibenwischblätter.Bezugsquellenhttp://www.kungs.fi/de/tuotteet/wo-konnen-sie-kungs-kaufenSie finden KUNGS auch auf Twitter: https://twitter.com/KUNGS_DEÜber KUNGSKUNGS ist skandinavischer Marktführer von Winter-Autozubehör undgehört zu dem finnischen Sinituote-Konzern, einem der führendenHersteller von Heim- und Autopflegeprodukten. Die Produkte wurden fürextreme Winterverhältnisse entwickelt und werden im eigenen Werk inFinnland produziert. Ergonomie, Innovation und Langlebigkeit sind diezentralen Bausteine der KUNGS Produktphilosophie.