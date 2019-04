Köln (ots) - Er ist heiß wie Frittenfett und im Koch-Battle nahezuunschlagbar! Doch in der "Grill den Henssler"-Neuauflage warten aufSteffen Henssler pro Folge wieder drei hoch motivierte Promi-Gegner,die den Starkoch bei seinem Comeback in Grund und Boden brutzelnwollen. Zum ersten Mal dabei ist unter anderem Star-Designer GuidoMaria Kretschmer, der seinen exquisiten Geschmack auch in der Küchebeweisen möchte. Neben dem "Grill den Henssler"-Neuling macht auchDauerrivale und Jähzorn-Legende Detlef Steves mittlerweile zum achtenMal eine Kampfansage an Steffen Henssler. Darüber hinaus kochenprominente Hobbyköche wie die Comedians Mario Barth und ThomasHermanns sowie Moderatorin Laura Wontorra und "Tatort"-KoryphäeChrisTine Urspruch mit dem Starkoch um die Wette. Wer mit seinenKöstlichkeiten den Geschmack der Jury trifft, sehen die VOX-Zuschauerin vier frischen Folgen "Grill den Henssler", moderiert von AnnieHoffmann, ab 5. Mai immer sonntags um 20:15 Uhr.Während Steffen Henssler sich alleine durch Improgang, Vorspeise,Hauptspeise und Dessert beißen muss, bekommen seine Promi-Gegner injeder Folge hochkarätige Unterstützung: Juan Amador, Stefan Marquard,Christian Lohse und Sascha Stemberg treiben als Koch-Coaches ihreSchützlinge zu geschmacklichen Höchstleistungen an. Es gilt, denHenssler zu grillen und das neue knallharte Jury-Trio: Manager undGenießer Reiner Calmund, Feinschmeckerin und RestaurantbesitzerinMirja Boes sowie Sternekoch und "Restauranttester" Christian Rach imsiebten Genusshimmel schwelgen zu lassen. Denn wer die meisten Punkteder Juroren bekommt, erhält außerdem ein Preisgeld für den gutenZweck. Moderiert wird das hitzige Treiben von Annie Hoffmann, die demKoch-King und den Promis während der Kochwettkämpfe ordentlich aufden Zahn fühlt.VOX zeigt Steffen Hensslers Comeback in vier neuen Folgen "Grillden Henssler" ab 5. Mai, immer sonntags um 20:15 Uhr."Grill den Henssler", produziert von ITV Studios Germany GmbH,lief bereits zwischen 2013 und 2017 bei VOX und zählte mit starkenMarktanteilen von bis zu 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern zu den beliebtesten Koch-Shows Deutschlands. Dieturbulenten Kochkämpfe sind außerdem preisgekrönt: 2015 räumte "Grillden Henssler" den Publikums-Bambi ab und erhielt zwei Jahre spätereine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis.Ausführliche Biografien, Bilder und weitere Informationen zu"Grill den Henssler" finden Sie in unserem Newsroom:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Rückfragen zu Promis:die pressetanteninfo@diepressetanten.de+49 221 788-70305Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell