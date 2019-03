Jetzt für ein internationales Englisch-Sprachcamp in den Sommerferien bei AFS anmelden (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Bei den Sprachcamps der gemeinnützigen Organisation AFS habenJugendliche und ihre Eltern die Wahl: Jedes der zwei- bisvierwöchigen Abenteuer ist einem bestimmten Thema gewidmet. EinSprach- und Surfcamp in Irland, ein Englischkurs zu aktuellen Themenin den USA, Englischunterricht mit Sport- und Kreativ-Workshops inDänemark sowie Sprach- und Kulturprogramme in China oder Spanien sindnur einige Programmbeispiele. Alle Camps richten ihren Fokus auf denSpracherwerb und interkulturellen Austausch. Dabei sorgt einFreizeitprogramm als fester Bestandteil jedes Camps für Abwechslungund Spaß.Adele und Eva haben im Sommer 2018 an einem AFS-Ferienprogramm inden USA teilgenommen und waren begeistert: "Wir haben in diesen vierWochen so viel gelernt und erlebt, haben so viele neue Erfahrungengemacht und tolle Freunde gefunden, sodass wahrscheinlich keine vonuns diese Zeit je vergessen wird."Die AFS-Sprachcamps sind zwei bis vier Wochen lang und richtensich an Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Anmeldungen für dieProgramme in den Sommerferien 2019 sind noch bis zum 1. Mai möglich.Alle Informationen zu den englischsprachigen Angeboten sowie dieMöglichkeit, sich anzumelden, gibt es aufhttps://globalprep.de/sprachkurs-englisch. Unter der Telefonnummer040 399222-0 können sich interessierte Eltern und Jugendlicheausführlich beraten lassen.Über AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ist ein gemeinnütziger Vereinfür Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisationarbeitet seit über 70 Jahren ehrenamtlich basiert und ist Träger derfreien Jugendhilfe. Neben dem Schüler- und Gastfamilienprogrammbietet AFS die Teilnahme an Global Prep Ferienprogrammen undFreiwilligendiensten sowie interkulturelle Trainingsmaßnahmen an. DerVerein finanziert sich aus den Teilnahme- und Vereinsbeiträgen, durchSpenden, Stiftungsmittel und öffentliche Gelder. AFS ist Teil desweltweiten AFS-Netzwerks und arbeitet mit gleichberechtigten Partnernin rund 50 Ländern auf allen Kontinenten zusammen. Über 3.000Ehrenamtliche engagieren sich deutschlandweit für AFS.Pressekontakt:AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.Lena VosslerTelefon: 040/399 222-459Fax: 040/399 222-99E-Mail: Lena.Vossler@afs.orgInternet: www.afs.deOriginal-Content von: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., übermittelt durch news aktuell