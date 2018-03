Berlin (ots) - Online-Voting für den Deutschen Kita-Preis startetam 15. MärzHeute startet das Online-Voting beim Deutschen Kita-Preis.Insgesamt hoffen zehn Finalisten auf eine Auszeichnung als "Kita desJahres". Die Öffentlichkeit ist nun aufgerufen, unterwww.eltern.de/kita-voting bis zum 10. April für ihren Favoriten zustimmen. Wer von den zehn hier vorgestellten Kitas einen Preis mitnach Hause nehmen darf, entscheidet eine Jury. Das Ergebnis desOnline-Votings könnte der ausschlaggebende Faktor sein, denn esfließt als eine Stimme in das abschließende Jury-Urteil ein. DasBundesministerium für Familie, Frauen Senioren und Jugend sowie dieDeutsche Kinder- und Jugendstiftung geben die Preisträger auf einerfestlichen Preisverleihung am 2. Mai 2018 in Berlin bekannt. Die"Kita des Jahres" darf sich auf ein Preisgeld von 25.000 Euro undeine wilde Monsterparty mit den Kikaninchen-Moderatoren Anni undChristian zusammen mit dem Kikaninchen freuen. Zudem werden vierzweitplatzierte Kitas in der Kategorie "Kita des Jahres" gekürt. Sieerwartet ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro.Über 1.400 Kitas und lokale Initiativen haben sich beim DeutschenKita-Preis beworben. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr erstmals inden Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für früheBildung des Jahres" vergeben. Der Deutsche Kita-Preis ist eineInitiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen undJugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, in Partnerschaftmit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, Porsche unddem Didacta-Verband. Ziel ist es, gemeinsames Engagement für guteQualität in Kitas und für Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmunganzuregen.Weitere Informationen finden Interessierte unterwww.deutscher-kita-preis.de.Ihr Kontakt für redaktionelle RückfragenViktoria DeßauerProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 892Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: viktoria.dessauer@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell