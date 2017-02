Jetzt für Bundesfachkongress des DFV anmelden! / Vier spannende Module bei Feuerwehr-Fortbildung am 18. Mai 2017 in Berlin

Berlin (ots) - "Melden Sie sich jetzt an!", wirbt Hartmut Ziebs,Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), für die Teilnahmeam 7. Bundesfachkongress des DFV am Donnerstag, 18. Mai 2017, inBerlin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hierbei aus vierModulen wählen: Vormittags bietet der DFV mit dem Modul "Technik"Einblicke in die aktuellen Bereiche Einsatzmöglichkeit von Drohnenund Regelungen zum Trinkwasserschutz. Das Modul "Kommunikation"beleuchtet neben dem Explosionseinsatz in Ludwigshafen dieKrisenkommunikation in sozialen Netzwerken. Am Nachmittag gibt es imModul "Ausbildung" einen Ideenaustausch zur Überarbeitung derFeuerwehr-Dienstvorschrift 2 sowie den aktuellen Sachstand zurBedeutung von Kindergruppen in der Feuerwehr. Mit der Terrorlage amBerliner Breitscheidplatz und dem Verhalten von Einsatzkräften nacheinem Anschlagsereignis befasst sich das Modul "Einsatz".Der 7. Bundesfachkongress des Deutschen Feuerwehrverbandes findetam Donnerstag, 18. Mai 2017, von 9 bis 16 Uhr in Berlin-Mitte statt.Zielgruppe sind Führungskräfte, Funktionsträger und weitereinteressierte Feuerwehrangehörige. Die Teilnahme amBundesfachkongress kostet 169 Euro pro Person (darin enthalten:Kongressteilnahme, Getränke und Tagungsimbiss, Teilnahmezertifikat).Fördermitglieder des Deutschen Feuerwehrverbandes erhalten 50 ProzentRabatt. Studierende, Schüler und Auszubildende erhalten auf Nachweiseinen Rabatt von 11,2 Prozent. Die Plätze sind begrenzt und werdennach Eingang der Anmeldung vergeben.Veranstaltungsort des Bundesfachkongresses ist das Ameron HotelAbion Spreebogen Berlin (Alt-Moabit 99, 10559 Berlin). Unter demStichwort "Deutscher Feuerwehrverband" ist im Motel OneBerlin-Bellevue (Paulstraße 21,10557 Berlin) ein Abrufkontingenteingerichtet. Die Übernachtung vom 17. bis 18. Mai kostet inklusiveFrühstück im Einzelzimmer 78,50 Euro, im Doppelzimmer 93,50 Euro. DasKontingent ist bis 17. März 2017 abrufbar.Über die Webseite www.feuerwehrverband.de/bundesfachkongress.htmlerfolgt die Anmeldung zur Veranstaltung; dort stehen auch weitereInformationen zur Verfügung.Hinweis für die Presse: Wir bitten um formlose Akkreditierung bisMittwoch, 10. Mai 2017, per E-Mail an darmstaedter@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell