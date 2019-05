Jetzt flasht's richtig! / TELE 5 fernbedient: Ein Tag Fünf Sterne deluxe am 05.05. (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Am 5. Mai dreht sich alles um die Fünf: Die Hanseatenrapper FünfSterne deluxe zeigen uns ihre Lieblingsfilme und noch viel, vielmehr! Ab 15 Uhr lässt TELE 5 die Leinen los - stattdessen wird daslängst legendäre Hamburger Hip-Hop Kombinat das Kommando übernehmen.Ohne Widerworte!Die Herzblut-Rapper werden zu Senderchefs - zusammen mitIdeengeber und Regisseur Roman Schaible.Das Bo, Tobi Tobsen, Luis Baltes und DJ Coolmann haben völligfreie Hand, kapern den Sender und bestimmen das Programm ganz und garnach ihrem Gusto, dann wenn es heißt TELE 5 fernbedient: Ein Tag FünfSterne deluxe!Fünf Sterne für die Filmauswahl: Die feinste Mischung absoluterLieblingsfilme werden da ins laufende Programm gestreut, handverlesenvon den Hamburger Jungs. Statt steifer Brise kommt noch eine gutePrise selbstproduzierter Content dazu und was darf natürlich sowiesonicht fehlen, wenn Musiker einen Sender übernehmen? Na klar - jedeMenge Musikvideos.Das klingt doch jetzt schon nach `nem richtig guten Tag - alleshöchstpersönlich kommentiert und präsentiert von Fünf Sterne Deluxe!Moin Bumm Tschak.TELE 5 fernbedient.Ein Tag Fünf Sterne deluxe.TELE 5 fernbedient: Ein Tag Fünf Sterne deluxe das LieblingsfilmeLine-up am 5. Mai:- Ab ca. 15.50 Uhr - Beat Street- Ab ca. 17.55 Uhr - Der Rosarote Panther- Ab ca. 20.15 Uhr - Sie leben- Ab ca. 22 Uhr - Ananas ExpressSie übernehmen noch dazu deluxemäßig mit ihrem eigenen flashigenStuff und ihren ganz persönlichen Content-Highlights:- Ab 15 Uhr - The Good, the Bad und Fünf Sterne- Ab ca. 0.25 Uhr - Die große Fünf Sterne deluxe Nacht mit ihrem Film"20I20 Behind the Flash", ihren Musikvideos, "Fünf Sterne deluxepräsentiert: MEGAGAG" und " Fünf Sterne deluxe präsentiert:Kymat-Space Hypnotation"Alle Informationen zu TELE 5 fernbedient: Ein Tag Fünf Sternedeluxe gibt es hier: www.tele5.de/specials/fuenf-sterne-deluxeMehr Infos zur neuen Fünf Sterne deluxe Single "Die Kids sindOkay", die heute erscheint, unter: www.facebook.com/FuenfSternedeluxePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 -189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell