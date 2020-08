Jetzt eröffnet - der weltweit größte Marc Cain Store (FOTO)

München (ots) - Mit einer Gesamtfläche von 336 m² präsentiert Marc Cain in Kooperation mit dem Münchner Traditions-Modehaus LODENFREY den weltweit größten Marc Cain Store. Der Franchise Store hat am 6. August 2020 in der exklusiven Shopping Mall "Fünf Höfe" in München seine Pforten geöffnet und verspricht ein einzigartiges Shopping-Erlebnis.In einem herausfordernden Jahr setzt das Premiumlabel ein positives Signal im Markt. Betrieben wird der bis jetzt größte Store weltweit vom bekannten Münchner Traditions-Modehaus LODENFREY in dem attraktiven Umfeld in den Fünf Höfen mitten in der Münchner Innenstadt. Das neue Zuhause für die Modemarke bietet neben einem luxuriösen Einkaufserlebnis auch eine hohe Gastronomiedichte und lockt jährlich 7,5 Millionen Besucher an.Besucher haben die Möglichkeit, in die edle Marc Cain Welt einzutauchen: Das moderne Store-Konzept teilt den 245 m² großen Verkaufsraum in vier verschiedene monochrome Pastell-Farbwelten. Besondere Eyecatcher sind Lichtkanalrahmen in perspektivischer Anordnung und mit LED-Kästen hinterleuchtete Treppenpodeste, die Figurinen gezielt in Szene setzen."Wir sind sehr stolz zusammen mit LODENFREY ein solch eindrucksvolles Projekt zu realisieren und ein positives Zeichen für die Zukunft zu setzen. Die exklusive Lage in den Fünf Höfen bietet ein besonderes Einkaufserlebnis und das eigens entwickelte Store-Konzept setzt die Kollektion perfekt in Szene", erläutert Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer & Inhaber."Wir freuen uns ganz besonders - hier in München in den Fünf Höfen - den weltweit größten Marc Cain Store eröffnen zu dürfen. Gerade in der jetzigen Zeit sind solche Investitionen keine Selbstverständlichkeit, daher freuen wir uns auch sehr, dieses positive Zeichen setzen zu können. Die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft von LODENFREY und Marc Cain bildet eine gute Grundlage, um gemeinsam in die Zukunft zu blicken", erklärt Markus Höhn, geschäftsführender Gesellschafter von LODENFREY.Als internationales Modeunternehmen in 59 Ländern hat Marc Cain Stores auf der ganzen Welt. Insgesamt sind es 172 Stores, 283 Shop-in-Stores, 320 Depotkunden, 12 Outlets und weitere 811 gehobene Fachhandelsgeschäfte.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.de http://www.marc-cain.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104492/4673244OTS: Marc Cain GmbHOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell