Jetzt erhältlich: Promise Technology Pegasus R4i und J2i für den Apple Mac Pro

Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) - Promise Technology Inc(https://www.promise.com/de)., führender Anbieter von innovativenSpeicherlösungen für eine Vielzahl von Märkten, gibt heute die Verfügbarkeitseiner kundenspezifischen Speichersystemen bekannt - Pegasus R4i und Pegasus J2i(https://www.promise.com/de/Products/Pegasus/R4i-J2i) - designed für denbrandneuen Mac Pro (https://www.apple.com/de/mac-pro/). Diese Lösungen sind absofort auf Apple.com (https://www.apple.com/de/shop/buy-mac/mac-pro) erhältlichund werden in Kürze über das globale Netzwerk von Distributoren undValue-Added-Händlern von Promise erhältlich sein."Promise Technology ist sehr stolz, diese eleganten, robusten Lösungen für dasMac Pro zu liefern", sagt Edward Lin, Chairman, Promise Technology."DieseProdukte bieten nun Leistung, Zuverlässigkeit und Wert der beliebtenPegasus-Produktreihe im Mac Pro, versorgen Mac-Pro-Anwender mit ausgezeichneteninternen Speicherlösungen."Produkt-Highlights für Pegasus R4i beinhalten:- Einzigartig gestaltetes elegantes und robustes Gehäuse, passend fürMPX-Steckplätze des Mac Pro- Plug-and-Play mit integriertem Treiber in macOS- Vier tauschbare Module mit 8-TB-7200-U/min-SATA-Festplatte - vorabformatiert und installiert- Erstklassiges Pegasus-Hardware-RAID - eine optimale Kombination ausKapazität, Redundanz und Leistung mit bis zu 680 MB/s in RAID 5- Promise-Pegasus-Dienstprogramm für nutzerfreundliche und dennochleistungsfähige Speicherverwaltung und -überwachungProdukt-Highlights für Pegasus J2i beinhalten:- Gehäuse und Kabelmontage angepasst- Eine 8-TB-7200-U/min-SATA Festplatte vorab installiert, vorabformatiert- Einschub für eine optionale zusätzliche Festplatte (vom Kunden zuinstallieren)Diese angepassten Systeme ermöglichen einfache Installation und laufenreibungslos im Mac Pro und unter macOS Catalina. Sie kommen mit einer 3-jährigenHardware-Garantie und werden durch Promise' weltweites Support-Team unterstützt.Zusätzliche Kapazitäten und Konfigurationen sollten in Kürze verfügbar sein.Weitere Informationen über neue Produkte sowie Händler finden Sie unterwww.promise.com oder im Apple.com(https://www.apple.com/de/shop/buy-mac/mac-pro)Folgen Sie Promise Technology außerdem bei LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/promise-technology), Facebook(https://www.facebook.com/PROMISE.Technology) oder Twitter(http://www.twitter.com/PROMISE_STORAGE).Über Promise TechnologyPROMISE ist ein weltweit anerkanntes führendes Unternehmen mit 30-jährigerErfahrung in der Speicherbranche. Promise entwickelt maßgeschneiderte innovativeLösungen für die einzigartigen Anforderungen der Märkte IoT, Cloud, IT, RichMedia und Videoüberwachung. Von persönlichen Cloud-Appliances über skalierbareIT-Unternehmensinfrastrukturen, superschnelle Postproduktionstools undVideoüberwachungslösungen bis hin zu hyperkonvergenten Systemen passt Promiseseine Produkte stets individuell an alle Herausforderungen an, denen seineKunden täglich gegenüberstehen. Die äußerst versierten und erfahrenen Vertriebs-und Technikteams von Promise sind strategisch in ganz Amerika, Europa und Asienangesiedelt, um unseren Kunden rund um den Globus unübertroffene Support- undServiceleistungen zu bieten. Weitergehende Informationen finden Sie unter:www.promise.com.Pressekontakt:INTERNATIONALYa-Ping Hsupr@promise.com+886-3-5782395Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139242/4465050OTS: Promise TechnologyOriginal-Content von: Promise Technology, übermittelt durch news aktuell