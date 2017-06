Jetzt einreichen: Start-Up-Initiative DBS geht ins Finale

Start-Up-Initiative Digital Building Solutions (DBS) geht indie letzte Runde / Einreichung noch bis inkl. 7. Juni möglichWien (ots) - Die Start-Up-Initiative DBS, initiiert von der IGLebenszyklus Bau, schafft einreichenden Start-Ups aus ganz EuropaZugang zu führenden Unternehmen der österreichischen Bau- undImmobilienwirtschaft: ATP architekten ingenieure,Bundesimmobiliengesellschaft BIG, BUWOG, ENGIE Gebäudetechnik, ILFConsulting Engineers Austria, Kommunalkredit Austria, PORR, Siemens,Microsoft, Wien Energie, das Real Estate Innovation Network REIN,eine Start-Up-Plattform im Rahmen der Expo Real sowie alsNetzwerkpartner weXelerate, Europas größter Innovations-Hub. DBS ruftStart-Ups dazu auf, digitale und disruptive Hard- und/oderSoftwarelösungen und Services für die Planung, die Errichtung und denBetrieb bis zur Finanzierung und Verwertung von Bauwerken nutzbar zumachen. Gefragt sind komplett neue Ideen, aber auch transformierbareLösungen aus anderen Industrien. Den Finalisten winken unter anderempotentielle Partnerschaften und Beteiligungen der ausschreibendenUnternehmen, die mögliche Aufnahme in deren Start-Up-Programme (u.a.einen der heiss begehrten Plätze im Wiener Innovation Hub vonWeXelerate), eine öffentlichkeitswirksame Präsentation im Rahmen desAbschlussevents in Wien sowie eine exklusive Messepräsenz im Rahmender Expo Real in München, Europas größte B2B-Fachmesse für Immobilienund Investitionen. Die Einreichung ist noch bis inkl. 7. Juni 2017möglich. Informationen [hier](http://www.ig-lebenszyklus.at/digital-building-solutions.).[Presse- & Bildmaterial](https://www.ots.at/redirect/ig-lebenszyklus)Rückfragehinweis:Mag. Helene FinkDieFink | Agentur für Kommunikationhelene.fink@diefink.at+43 664 521 43 89Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13084/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: IG Lebenszyklus Bau, übermittelt durch news aktuell