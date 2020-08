Jetzt drei große Herausforderungen für Aktienanleger

Der Sommer hat aus Sicht von Wirtschaft und Börse einige Hoffnungen erfüllt – gemessen an der Kursentwicklung sogar übertroffen. Inzwischen breiten sich aber Zweifel am weiteren Fortschritt aus. Die Angst vor meiner zweiten Pandemie-Welle wächst mit den wieder steigenden Infektionszahlen, die Lageberichte aus der Wirtschaft liefern kein klares Bild und der Wahlkampf in den USA fördert das Misstrauen gegenüber Washington D.C. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



