Jetzt doch: Premiere auf dem grünen Hügel / Startschuss für das Bayreuther Standortmarketing ist gefallen

Bayreuth (ots) - Bayreuth. Bühne für Wirtschaft! Unter diesem Motto wird die Stadt Bayreuth künftig sowohl regional als auch überregional die Vorzüge des oberfränkischen Standorts in Szene setzen. Am 1. Juli fiel auf dem Festspielhügel der Wagnerstadt der offizielle Startschuss für das neue Standortmarketing."Wir sind weltweit durch die Richard-Wagner-Festspiele, das Markgräfliche Opernhaus und weitere touristische Highlights bekannt. Doch auch als Wirtschaftsstandort wird Bayreuth immer stärker wahrgenommen - dank zahlreicher erstklassiger Unternehmen sowie starker Forschungs- und Bildungseinrichtungen", betonte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger bei der Premiere des künftigen Standortmarketings. Er verwies unter anderem auf das Prognos-Ranking 2019, das die Zukunftsfähigkeit des Standorts bewertet. Unter mehr als 400 Städten und Landkreisen belegt Bayreuth einen hervorragenden 50. Platz.Das große Potenzial, das Bayreuth in puncto Wirtschaft, Bildung und Arbeitsmarkt zu bieten hat, sowie die hohe Lebensqualität der gesamten Region soll das neue Standortmarketing nun noch deutlicher sichtbar machen. Zunächst für drei Jahre wurde mit dieser Aufgabe die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH beauftragt. Diese hat Bayreuth bislang vor allem touristisch bekannt gemacht will nun ein ganzheitliches Stadtmarketing aus einem Guss realisieren.Schon jetzt lockt die Bühne Bayreuth Jahr für Jahr mehr Akteure in die Stadt und den Landkreis. Die aktuell über 76.000 Einwohner stammen aus 145 Nationen und nicht zuletzt dank der rund 13.500 Studierenden gilt Bayreuth als drittjüngste Stadt Deutschlands. Warum sich zahlreiche Zugezogene für Bayreuth als Schauplatz ihrer persönlichen Karriere entscheiden, liegt für OB Ebersberger auf der Hand: "Bayreuth bietet mit seinen über 5.000 Unternehmen zahlreiche und vielfältige Karrieremöglichkeiten und gleichzeitig entscheidende Faktoren, die die Lebensqualität spürbar erhöhen: bezahlbarer Wohnraum, kurze Wege, Betreuungsplätze für Kinder, gute Schulen und ein Freizeitangebot, das keine Wünsche offen lässt."Alle Informationen zum Leben und Arbeiten in Bayreuth sind auch unter http://www.bayreuth-wirtschaft.de zu finden.