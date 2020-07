Jetzt deutschlandweit: Unschlagbar günstiges Internet von eazy (FOTO)

Augsburg (ots) - Gutes Internet, dauerhaft günstig: Ab sofort ist das Internet- und Festnetz-Angebot von eazy im gesamten Kabelnetz von Vodafone verfügbar. Mehr Regionen, mehr Upload und weiterhin unschlagbar günstig! Dank transparenter Preise müssen eazy-Kunden keine versteckten Kosten fürchten. Denn es bleibt dabei: Bei eazy steigt der günstige Preis nicht nach 6, 12 oder 24 Monaten."eazy trifft mit radikal einfachen Tarifen und fairen Preisen punktgenau den Nerv vieler Kunden. Mit der treuen eazy-Fanbase im Rücken rollen wir eazy jetzt bundesweit aus, werden die Digitalisierung als auch die Haushaltserschließung weiter vorantreiben und fügen der Erfolgsstory ein weiteres Kapitel hinzu." kommentiert Armin Heddenhausen, Bereichsleiter Indirect Sales bei Vodafone.Die Tarife wurden für den deutschlandweiten Start weiterentwickelt. Der Basistarif eazy20 für nun 13,99 EUR/Monat bietet weiterhin bis zu 20 Mbit/s im Download, der Upload steigt deutlich auf bis zu 2,5 Mbit/s. Der neue eazy40 ersetzt zukünftig den eazy50 und ist nochmals attraktiver geworden: Nur 4 EUR/Monat statt bisher 8 EUR/Monat kostet das Speed-Upgrade auf bis zu 40 Mbit/s und verdoppeltem Upload von bis zu 5 Mbit/s. Im Alltag steht damit immer genug Leistung bereit, wie zum Beispiel die Empfehlung von Netflix zeigt: 5 Mbit/s für Streaming in HD-Qualität sowie 25 Mbit/s für UHD-Qualität. Unverändert bleiben: Echte Internet-Flat ohne Drosselung, WLAN-Router und Festnetzanschluss jeweils ohne Aufpreis. Die Festnetz-Flat ist weiterhin optional für 5 EUR/Monat buchbar."Mit rein auf Kundenbedürfnisse ausgerichteten Tarifen nehmen wir zusammen mit Vodafone die Entwicklung des Marktes weiter vorweg und brechen festgefahrene Marktmechanismen auf." fügt Johannes Schubert, Geschäftsführer bei eazy, hinzu. "Mit den deutschlandweiten Tarifen bringen wir jetzt die eazy-DNA "mach's einfach" in noch mehr Haushalte."eazy ist das Angebot für zuverlässiges Internet und Festnetz ohne Schnickschnack und das zu unfassbar günstigen Preisen. Bei eazy surfen Kunden im Highspeed Kabelnetz von Vodafone. Typisch eazy: Alles, was man braucht ist inklusive und teurer Schnickschnack exklusive. Neben der Internet-Flatrate mit bis zu 20 Mbit/s im Down- und 2,5 Mbit/s im Upload für 13,99 EUR/Monat gibt es für nur 4 EUR/Monat mehr das Upgrade auf bis zu 40 Mbit/s im Down- und 5 Mbit/s im Upload. Immer gratis dabei: der WLAN-Router. Kunden in NRW, Baden-Württemberg und Hessen erhalten die Connect Box, Kunden in den übrigen Bundesländern das Modell Compal CH7466CE. Ebenfalls gratis ist der Festnetzanschluss, auf Wunsch auch mit Übernahme der bestehenden Rufnummer. Entweder werden Telefonate minutengenau abgerechnet (Festnetz 2,9 Cent/Min., Mobilfunk 19,9 Cent/Min.) oder Kunden buchen die optionale Festnetz-Flatrate für 5 EUR/Monat hinzu. Wenn nötig kommt der Techniker sogar kostenlos nach Hause und installiert den Anschluss. Die einmalige Bereitstellungs- und Versandgebühr beträgt 49,99 EUR und 9,99 EUR.Das eazy-Angebot ist ausschließlich auf http://www.eazy.de erhältlich und steht Kunden im Vodafone Kabelnetz deutschlandweit zur Verfügung. Die Vermarktung des Angebots findet ausschließlich über eazy.de statt. Prozesse wie Installation und Service laufen aus logistisch-organisatorischen Gründen über Vodafone.eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet unterschiedlichsten Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an.Pressekontakt:Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 Berlin, Tel.: +49 30 200 094 25,E-Mail: presse@eazy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131406/4640459OTS: Vertriebswerk GmbHOriginal-Content von: Vertriebswerk GmbH, übermittelt durch news aktuell