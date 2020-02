Jetzt bewerben für den MSD Gesundheitspreis 2020 (FOTO)

Haar (ots) - MSD sucht 2020 erneut die innovativsten Projekte im Bereich derGesundheitsversorgung. Bewerben können sich Programme, die nachhaltig zurVerbesserung der medizinischen und ökonomischen Patientenversorgung inDeutschland beitragen. Ob Startups oder Ideengeber mit bereits etabliertenProjekten - bis 31. März 2020 können sich Initiatoren innovativerVersorgungslösungen im Gesundheitswesen online unter www.msd.de/bewerbung fürden MSD Gesundheitspreis anmelden. Das Preisgeld beläuft sich insgesamt auf115.000 Euro.Versicherte und Patienten in Deutschland sollen auf ein effizientesGesundheitssystem vertrauen. Deshalb forscht MSD nicht nur an neuenArzneimitteln und Impfstoffen, sondern unterstützt mit dem MSD Gesundheitspreisdie besten Versorgungslösungen des Landes: Der MSD Gesundheitspreis bietetinnovativen, nachhaltigen Versorgungslösungen eine attraktive Bühne und dieMöglichkeit, sich ein starkes Netzwerk für die erfolgreiche Weiterentwicklungder Projekte aufzubauen. Bis zu sieben Preisträger werden in den Kategorien "MSDGesundheitspreis" (Platz 1 bis 3) sowie den Sparten "Digitalisierung","Community Medicine", "Patientenbeteiligung" und "Leuchtturmprojekte"ausgezeichnet. Eine Sonderstellung hat der Publikumspreis: Er wird über einOnline-Voting von denjenigen bestimmt, für die die Versorgungsprojekte initiiertwurden - die Versicherten und Patienten. Die Auszeichnungen sind mit einemPreisgeld von insgesamt 115.000 Euro dotiert.Bewerbungskriterien:Der MSD Gesundheitspreis richtet sich an aufstrebende Initiativen und erfahreneKonzepte. Die Bewerbung erfolgt online unter www.msd.de/bewerbung. Dieeingereichten Projekte sollten folgenden Kriterien entsprechen: 1.DasVersorgungsprojekt zeigt eine nachhaltige Verbesserung der medizinischenund/oder ökonomischen Ergebnisqualität. 2.Es liegen externeEvaluationsergebnisse vor. 3.Das Projekt greift inhaltlich insbesondere folgendeIndikationen auf: Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauferkrankungen,Immunologie (Rheumatologie, Gastroenterologie), onkologische Erkrankungen-,sowie die Prävention und Therapie von Infektionen. 4.Der Ansatz unterstütztPatienten und Versicherte dabei, konkrete Gesundheitsziele für sich zu kennen,zu verstehen und zu erreichen. 5.Das Projekt stellt eine effiziente Versorgungüber verschiedene Sektoren dar.Das Upload-Formular sowie weiterführende Informationen finden Sie unterwww.msd.de/gesundheitspreis. Für zusätzliches (Bewegt-)Bildmaterial melden Siesich gerne bei Kathrin.schwabe@msd.de.Pressekontakt:Dr. Kathrin Schwabe, Director Communications, MSD Sharp & Dohme GmbH,kathrin.schwabe@msd.deOriginal-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell