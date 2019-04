Jetzt bewerben: Deutscher Mobilitätspreis startet in die vierte Runde / Bundesminister Scheuer für mehr Lebensqualität durch digitale Innovationen (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Mobilitätspreis geht in eine neue Runde. Unter demMotto "intelligent unterwegs: Menschen bewegen - Lebensräumeverbinden" werden ab sofort Mobilitätslösungen gesucht, die in allenRegionen Deutschlands zu mehr Lebensqualität beitragen und sogleichwertige Lebensverhältnisse fördern. Die zehn besten Ideenwerden prämiert. Ob Stau- und Lärmvermeidung in den Metropolen, dieintelligente Verbindung zwischen Stadt und Land oder der Ausbau vonMobilitätsangeboten für ältere Menschen: Bis zum 19. Mai 2019 könnensich bereits zum vierten Mal innovative Projekte für den DeutschenMobilitätspreis bewerben.Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitaleInfrastruktur, zum Ziel: "Wir wollen für noch bessere undgleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land sorgen. Das bedeutet:moderne, saubere, bezahlbare und uneingeschränkte Mobilität - sowohlauf dem Land als auch in der Stadt. Dafür wollen wir die Chancen derDigitalisierung nutzen - und so Verkehr neu denken und erfinden. Ichbin mir sicher: Der Deutsche Mobilitätspreis wird spannende digitaleInnovationen ermöglichen, von denen alle Regionen profitieren können.Denn Mobilität ist Lebensqualität!"Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der DeutschenIndustrie e. V. (BDI) und Präsident des Deutschland - Land der Ideene. V.: "Unterschiedliche Lebensräume miteinander zu verbinden unddafür zu sorgen, dass die Menschen überall in Deutschlandintelligente Mobilitätslösungen vorfinden, ist eine gesellschaftlicheAufgabe von herausragender Bedeutung. Indem der DeutscheMobilitätspreis schon heute die Vorreiter dieser Entwicklungpräsentiert, leistet er Pionierarbeit."Online-Bewerbung bis zum 19. Mai 2019Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten,Forschungsinstitutionen und weitere Organisationen mit Sitz inDeutschland sind eingeladen, sich bis einschließlich 19. Mai 2019 aufwww.deutscher-mobilitätspreis.de mit ihren Projekten zu bewerben.Gesucht werden Mobilitätslösungen, die Lebenswelten verbinden undgesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Eine Expertenjury wählt diezehn Preisträger aus. Die Sieger werden im Rahmen einer feierlichenPreisverleihung im Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) in Berlin geehrt.Weiterführendes MaterialPressemappe: http://ots.de/k4qT7JPressebilder: http://ots.de/14ZK8RWettbewerbstrailer:https://www.youtube.com/watch?v=yJjAUaOKk6M&feature=youtu.beDie Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen" und BMVIMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Deutsche Bahn und VDVunterstützen den Wettbewerb als Partner.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenLinda BrandesTel.: 030/206459-114brandes@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell