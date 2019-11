Jetzt bestellbar: der neue PEUGEOT 2008 und PEUGEOT e-2008 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Rüsselsheim am Main (ots) -- PEUGEOT 2008 und e-2008 ab sofort online und bei allen PEUGEOTHändlern und Niederlassungen bestellbar- Drei Antriebsvarianten: Benzin, Diesel und elektrisch- PEUGEOT e-2008 mit einer Reichweite von bis zu 320 Kilometern- Vier Ausstattungsniveaus zur Wahl: Active, Allure, Allure inkl.GT-Line-Paket und GT- Modernste Fahrerassistenzsysteme wie Active Safety Brake Plus undSpurpositionierungsassistentAb sofort sind die Bestellsysteme für den neuen PEUGEOT 2008 und seineelektrische Variante PEUGEOT e-2008 geöffnet. Das neue SUV vereint ein robustesDesign mit hohem Komfort und niedrigen Emissionen. Alle Motorvarianten - Benzin,Diesel und elektrisch - lassen sich mit den vier Ausstattungsniveaus Active,Allure, Allure inkl. GT-Line-Paket und GT kombinieren. Der PEUGEOT 2008 ist ab21.500 Euro UVP erhältlich, die vollelektrische Variante PEUGEOT e-2008 kann ab35.250 Euro UVP bestellt werden.Steffen Raschig, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der neue PEUGEOT 2008ist genau das richtige Modell für jeden, der sich ein rundum modernes undvielseitiges Fahrzeug wünscht: vom markanten Design über großen Stauraum bis hinzu neuesten Fahrerassistenzsystemen. Und ob Benziner, Diesel oder Stromer - derneue PEUGEOT 2008 ist in genau der Variante erhältlich, die zum jeweiligenLebensstil passt."Exklusive Designelemente für den PEUGEOT e-2008Eine hohe Gürtellinie und ein eindrucksvoller Kühlergrill prägen das robusteProfil des neuen PEUGEOT 2008. Details wie die Rückleuchten in Form der dreiKrallen setzen zudem markante Akzente. Einen besonders edlen Eindruckhinterlässt der PEUGEOT 2008 in den zwei höchsten Ausstattungslinien Allureinkl. GT-Line-Paket und GT. Hier verfügt das Modell unter anderem über dasBlack-Diamond-Dach und eine Full-LED-Ausstattung.Die elektrische Variante PEUGEOT e-2008 führt unabhängig des Ausstattungsniveausexklusive Designelemente. Dadurch unterscheidet sich der Stromer optisch durchkleine Besonderheiten von den Versionen mit Verbrennungsmotoren. So tragen zumBeispiel die Applikationen im Kühlergrill die jeweils gleiche Farbe wie dieKarosserie.Mit einer Länge von 4,30 Metern ist der neue PEUGEOT 2008 ganze 14 Zentimeterlänger als sein Vorgänger. Das großzügigere Raumangebot verbessert besonders aufden hinteren Plätzen den Komfort. Als Stromer bietet der neue PEUGEOT 2008 eingroßzügiges Kofferraumvolumen von 405 Litern (plus 55 Liter zum Vorgänger), beimVerbrenner erhöht sich das Kofferraumvolumen um weitere 29 Liter (gemäß VDA-NormV210) durch ein Unterbodenfach.Edle Sitzbezüge aus Alcantara®Die künftigen Besitzer des neuen PEUGEOT 2008 finden im Innenraum des Fahrzeugshochwertige Materialien, viele Details und originelle Farbkombinationen. ImAusstattungsniveau Allure setzten blaue Ziernähte Akzente auf schwarzenSitzbezügen. Grüne Ziernähte und edle Bezüge aus schwarzem Alcantara®/Kunstledersorgen beim PEUGEOT 2008 GT für ein besonders hochwertiges Ambiente. Exklusiv inder Version PEUGEOT e-2008 GT schmücken Ziernähte in Blau und Grün graueSitzbezüge aus Alcantara®/Kunstleder.PEUGEOT i-Cockpit® mit Weltneuheit im SUV-SegmentAb dem Ausstattungsniveau Allure erleben Fahrer im neuen PEUGEOT 2008 eineWeltneuheit im SUV-Segment. Denn Teil des neuen PEUGEOT i-Cockpit® ist einKombiinstrument in 3D. In ihm werden je nach Fahrsituation wichtigereInformationen weiter vorne abgebildet, was sich positiv auf die Reaktionszeitauswirkt.Ein multifunktionaler Touchscreen befindet sich in der Mitte der Armaturen. Überihn lassen sich alle wichtigen Funktionen und die Applikationen des Smartphonesintuitiv steuern. Im Niveau Active beträgt die Größe des Touchscreens siebenZoll (18 cm). Optional ab der Linie Allure und serienmäßig ab GT misst derTouchscreen mit HD-Auflösung zehn Zoll (25 cm) Diagonale.Viele Fahrerassistenzsysteme bereits ab EinstiegsniveauUnterstützt wird der Fahrer im neuen PEUGEOT 2008 durch eine breite Riege anFahrerassistenzsystemen. So verfügt das neue SUV bereits ab dem EinstiegsniveauActive serienmäßig beispielsweise über einen Spurhalteassistent mit Lenkeingriffund eine Verkehrsschilderkennung. In der Linie Allure kommt unter anderem eineRückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht hinzu, die das Ein- und Ausparkendeutlich vereinfacht.Der passende Motor für jeden FahralltagInsgesamt stehen beim PEUGEOT 2008 fünf effiziente und leistungsstarke Motorenzur Wahl. Den PureTech-Benzinmotor gibt es dabei in drei Ausführungen. Sie alleerfüllen die strenge Abgasnorm Euro 6d, die erst im Jahr 2021 in Kraft tritt.- 1.2 l PureTech 100 Start&Stop (Kraftstoffverbrauch in l/100 km4,6(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 105(1))- 1.2l PureTech 130 Start&Stop (Kraftstoffverbrauch in l/100 km4,5(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 103(1))- 1.2 l PureTech 130 Start&Stop EAT8 (Kraftstoffverbrauch in l/100 km4,8(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 109(1))- 1.2 l PureTech 155 Start&Stop EAT8 (Kraftstoffverbrauch in l/100 km5,0(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 113(1))Auch ein BlueHDi-Dieselmotor steht zur Auswahl:- 1.5 l BlueHDi 130 Start&Stop EAT8 (Kraftstoffverbrauch in l/100km 3,8(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert 100(1))Der vollelektrische PEUGEOT e-2008 besitzt einen Elektromotor mit 100 Kilowatt(136 PS), der vom Stand aus ein maximales Drehmoment von 260 Nm entwickelt undeine leise und vibrationslose Fahrt ermöglicht. Mit der großen Batterie von 50kWh Kapazität erreicht der neue PEUGEOT e-2008 eine Strecke von bis zu 320Kilometern nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Aneiner öffentlichen Ladestation mit 100 kW-Ladesäule lädt sich die Batterieinnerhalb von 30 Minuten auf rund 80 Prozent der Reichweite auf. PEUGEOTgarantiert nach acht Jahren oder 160.000 Kilometer 70 Prozent der Ladekapazität.- Elektromotor mit 136 PS (100 kW) (Energieverbrauch in kWh/100 kmbis zu 17,8 kWh(2) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert0(2).Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 2008 gibt es unterhttps://www.peugeot.de/neuer-city-suv-peugeot-2008.html.(1)Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neueingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Aufgrund derrealistischeren Prüfbedingungen fallen diese häufig höher aus als die nach NEFZgemessenen Werte. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigenPrüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden hier dieentsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nachNEFZ-Standard ausgewiesen. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigenFassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionenund den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internetzum Download bereitsteht.(2)Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neueingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Die angegebenenReichweiten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Wertekönnen je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. DieAngaben zu Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. WeitereInformationen zum offiziellen Energieverbrauch und den offiziellen spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in derjeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder überhttp://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. 