Jetzt besteht die Chance, Twilio günstig zu kaufen

Wichtige Punkte

Twilio hat kontinuierlich ein starkes Umsatzwachstum erzielt.

Der aktuelle Kundenstamm ist nur ein winziger Teil des potenziellen Marktes.

Die Geschäftsführung erwartet ein weiteres Wachstum und eine Verbesserung der Rendite.

Was bestimmt, ob eine Aktie steigt oder fällt? Ein gesundes und wachsendes Unternehmen wird seinen Aktienkurs langfristig eher steigen sehen, weil es mit wachsenden Einnahmen und Gewinnen Werte für die Aktionäre schafft. Kurzfristig kann der Wind an der Börse jedoch etwas unberechenbar sein.

Der Kurs des Cloud-Kommunikationsunternehmens Twilio (WKN: A2ALP4) ist im letzten Jahr um mehr als 50 % gefallen – und viele andere Wachstums- und Technologiewerte haben ähnliche Kursverluste hinnehmen müssen. Doch entgegen den Erwartungen, die du aufgrund der negativen Kursentwicklung haben könntest, gibt es in Twilios Geschäft auch gute Dinge.

Hier sind drei positive Aspekte und warum langfristige Investoren der Unbeständigkeit der Wall Street für diese Kaufgelegenheit dankbar sein sollten.

1. Das Wachstum bleibt stark

Twilio betreibt eine Softwareplattform, die seine Kunden nutzen, um Tools zu entwickeln, mit denen sie mit ihren eigenen Kunden kommunizieren können. In diesem Sinne ermöglicht Twilio eingebettete Nachrichten in Apps und Websites, programmierbare Textnachrichten und vieles mehr.

Das Unternehmen wächst seit mehreren Jahren rasant. Der Umsatz stieg von 277 Mio. US-Dollar im Jahr 2016 auf 2,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021, was einer jährlichen Wachstumsrate von 59 % entspricht. Und im Jahr 2021 wird das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 61 % verzeichnen, was zeigt, dass es immer noch Schwung hat.

Das Unternehmen hat jetzt 256.000 aktive Kundenkonten, vor einem Jahr waren es noch 221.000. Außerdem hat Twilio eine Nettoexpansionsrate von 130 % auf US-Dollarbasis beibehalten, was bedeutet, dass die bestehenden Kunden des Unternehmens im Durchschnitt immer mehr Geld für die Plattform ausgeben.

2. Twilio steht erst am Anfang

Wer heute Twilio-Aktien kaufen will, muss von der künftigen Entwicklung des Unternehmens überzeugt sein. Die jüngsten Wachstumszahlen sind zwar erfreulich, aber die wichtigere Frage für potenzielle Investoren lautet: Wie geht es weiter? CEO Jeff Lawson äußerte sich während der Telefonkonferenz zum vierten Quartal zuversichtlich über die Aussichten des Unternehmens. Er verwies auf das organische Umsatzwachstum von 34 % im Jahr 2021 und sagte, dass er davon ausgehe, diese Zahl in den nächsten Jahren wieder zu erreichen. Die Anleger sollten jedoch bedenken, dass das Wachstum zyklisch sein kann und daher manchmal etwas holprig ausfallen kann.

Aber für einen langfristigen Investor sollte die Aussicht auf ein organisches Wachstum von 30 % bei Twilio attraktiv sein, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, durch Übernahmen oder andere Methoden zu wachsen. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind im Großen und Ganzen sehr gut. Bedenke, dass es weltweit schätzungsweise 213 Millionen Unternehmen gibt, sodass der Kundenstamm von Twilio etwas mehr als 0,1 % des potenziellen Marktes ausmacht.

Selbst wenn das Unternehmen nie mit mehr als einem einstelligen Prozentsatz der weltweiten Unternehmen zusammenarbeitet, kann es noch viele Jahre lang ein starkes Kundenwachstum verzeichnen, und das, bevor es die Ausgabensteigerungen berücksichtigt, die auftreten, wenn die Unternehmen erst einmal an Bord sind.

3. Gewinnspanne auf dem Weg?

Die mangelnde Rendite von Twilio kann einem verständlicherweise Sorgen machen. Der Bruttogewinn lag 2021 bei 1,4 Mrd. US-Dollar, aber weil das Unternehmen so viel für Umsatz und Marketing sowie Forschung und Entwicklung ausgibt, musste es einen Betriebsverlust von 915 Mio. US-Dollar hinnehmen. Wann sollten die Investoren erwarten, dass das Unternehmen bei einem Jahresumsatz von fast 3 Mrd. US-Dollar Geld verdient?

CFO Khozema Shipchandler sprach in der Telefonkonferenz diesen Monat über diesen Punkt:

Und ich möchte hinzufügen, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt das Wachstum bei der Skalierung des Unternehmens wirklich priorisiert haben … Aber ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir genug Größe haben, um die Vorteile dieser Größe zu nutzen und unseren Cloud-Betrieb effizienter zu gestalten. Wir sehen also ein echtes Effizienzpotenzial und sind zuversichtlich, dass wir im Jahr 2023 eine Nicht-GAAP-Gewinnspanne erreichen können.



Mit anderen Worten: Der Umsatz des Unternehmens dürfte weiter schneller wachsen als die Ausgaben, was das Unternehmen in den nächsten Jahren in die Gewinnzone bringen könnte. Die bereinigte Bruttoproduktmarge lag im letzten Quartal bei 54,8 %, aber das Management hat sich als langfristiges Ziel gesetzt, diese Kennzahl auf über 60 % zu steigern, was ein Zeichen für das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens ist, seine Margen weiter auszubauen. Die Anleger werden die Fortschritte von Twilio auf dem Weg zu diesem Ziel im Auge behalten wollen.

Gefangen im Abwärtstrend

Der Quartalsbericht von Twilio schien den Anlegern insgesamt gut zu gefallen, aber der allgemeine Ausverkauf des Tech-Marktes, die hohe Inflation und die Erwartung höherer Zinssätze, die gegen diese Inflation eingesetzt werden, haben dazu geführt, dass die Twilio-Aktie in diesem Monat so niedrig wie seit einem Jahr nicht mehr gehandelt wurde. Gleichzeitig ist die Bewertung auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses so niedrig wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

TWLO KUV; DATEN VON YCHARTS

Diese Bewertung scheint so niedrig zu sein, dass sich ein Großteil des Wachstums, das das Unternehmen von hier aus generiert, in der Entwicklung des Kurses widerspiegeln sollte. Twilio scheint heute ein attraktives Schnäppchen zu sein, wenn man die stetige Geschäftsentwicklung und die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens bedenkt. Die Investoren, die eine Position kaufen und halten, sollten davon profitieren.

Der Artikel Jetzt besteht die Chance, Twilio günstig zu kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 18.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Justin Pope besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Twilio.

Motley Fool Deutschland 2022