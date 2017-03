Jetzt anmelden zum 22. WFBSC Kongress: Weltverband der Gebäudedienstleister konferiert erstmals parallel zur internationalen Reinigungsfachmesse CMS 2017 in Berlin - Vor-Programm mit Top-Referenten (FOTO)

Berlin (ots) -Anmeldungen zum Vorzugspreis bis 27. Juli 2017Berlin ist im September die globale Hauptstadt derGebäudedienstleister. Vom 18. bis 20. September 2017 tagt die WorldFederation of Building Service Contractors (WFBSC) zum ersten Malparallel zur internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 -Cleaning.Management.Services (19.-22.9.). Das Leitthema der weltweitwichtigsten Branchenkonferenz lautet "Reinigung in einer digitalenWelt - Prozesse, Menschen, Technik". Die Konferenzteilnehmer erörternunter anderem, welche Bedeutung und Auswirkungen die Digitalisierungvon Wirtschaft und Gesellschaft auf den Sektor der gewerblichenReinigung hat und welchen Herausforderungen sich die Branche künftigstellen muss. Dabei stehen die Einflüsse auf den Menschen -Mitarbeiter wie Kunde - und die Automatisierung im Mittelpunkt desVortragsprogramms. Veranstaltungsort ist Halle 7 des BerlinerMessegeländes (Berlin ExpoCenter City). Eröffnet wird der WFBSCKongress von EU-Kommissar Günther Oettinger.Der 22. WFBSC Kongress führt die weltweiten Entscheidungsträgerder Reinigungsbranche zum Informationsaustausch nach Berlin undsichert der CMS 2017 ein zusätzliches hochkarätigesFachbesucherpotenzial. Den Teilnehmern des Weltkongresses bietet sichdie Gelegenheit, mit den gewonnenen Eindrücken und aktuellenBranchen-Informationen auf der CMS 2017 gezielt ins Gespräch mit denwichtigsten Anbietern weltweit zu gehen und die aktuellsten Trendsund Entwicklungen für sämtliche Facetten des Gebäudemanagements inAugenschein zu nehmen.Daneben bietet der Weltkongress bei verschiedenen Eventsausreichend Gelegenheit zum Networking mit Branchen- undGeschäftspartnern. Dazu zählen der Eröffnungsempfang (17.9.2017,Pavillon, Hotel InterContinental), eine Bootsfahrt auf der Spree(18.9.2017), der Sponsorenabend (18.9.2017, Wasserwerk), der CMS17Abend (19.9.2017) sowie das Gala Dinner (20.9.2017, Palais amFunkturm).Die Anmeldung zum 22. WFBSC Kongress ist bis zum 27. Juli 2017 zumVorzugspreis möglich. Die Teilnahmegebühr für Kongressteilnehmerbeträgt 1.200 Euro (inkl. 19% MwSt.), für das Begleitpersonenprogramm550 Euro (inkl. 19% MwSt.). Für Anmeldungen nach dem 27. Juli 2017wird eine Gebühr von 1.500 Euro beziehungsweise 600 Euro erhoben.Anmeldungen und weitere Informationen www.wfbsc2017.berlin.Vorprogramm WFBSC-Kongress im ÜberblickMontag, 18. September 201709:00 - 10:45 Uhr: EröffnungsveranstaltungThomas Dietrich, Präsident des WFBSC und Bundesinnungsmeister desBundesinnungsverbands des Gebäudereiniger-Handwerks, BIV. GüntherOettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Ramona Pop,Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie undBetriebe. Yvan Fieremans, Präsident EFCI, European Federation ofCleaning Industries, Präsident UGBN, General Union of the BelgianCleaning Sector.11:30-12:00 Uhr: Keynote "Führungskultur für eine neue Zeit"Anja Förster, Unternehmerin12:00-12:45 Uhr: Keynote "Chancen und Risiken der digitalenVernetzung"Daniel Domscheit-Berg, Diplom-Informatiker mit SchwerpunktIT-SicherheitDienstag, 19. September 201709:30-10:30 Uhr: Premiumsponsoren Vortrag "Digitale Reinigung -Mythos oder Realität?"Dr. Ilham Kadri, Präsidentin der Division Diversey Care, Sealed AirCorporation.10:30-11:15 Uhr: Vortrag "Auswirkungen der Digitalisierung auf dieArbeitsbedingungen in der Dienstleistung"Guy Ryder, Generalsekretär, ILO (tbc)11:45-12:30 Uhr: Vortrag "Internet of Things: Game Changer bei FMDienstleistungen".Steven Lambert, COO und Partner bei MCS.12:30-13:00 Uhr: Pro - Kontra Session "Service-Plattformen:Herausforderungen für die Branche".Sven Hock, Gründer der Plattform Service Partner ONE, JohannesBungart, Geschäftsführer des Bundesinnungsverbands desGebäudereiniger-Handwerks14:30-15:15 Uhr: Vortrag "Thank Your Cleaner Day".Lillian Small, Chief Executive Officer | Building Service ContractorsNeuseeland.15:15 - 17:00 Uhr: Podiumsdiskussion der Goldsponsoren"Digitalisierung aus Sicht unserer Geschäftspartner".Paul Church, Business and Market Development Director, Tork. BryanMaser, Vice President Marketing, Institutional Europe Ecolab EuropeGmbH. Paul Roche, Business Transformation Manager, INPACS / Network.Frank Vancraeyveld, Head of Division, Professional Werner & MertzGroup, Chief Executive Officer, Tana-Chemie GmbH.Mittwoch, 20. September 201709:30-10:30 Uhr: Premiumsponsoren Vortrag "Von der statischenerfahrungsbasierten Reinigung zur dynamischen wissensbasiertenReinigung".Markus Asch, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung derAlfred Kärcher GmbH & Co. KG, Deutschland.10:30-11:00 Uhr: Vortrag "Gebäudeautomation" N.N.11:30-12:00 Uhr: Vortrag "Das Watson Projekt". Jeff Gravenhorst,Group CEO ISS (tbc)12:00-12:30 Uhr: Keynote Rede "Wandlung der Reinigungsindustrie -Strategien und Erfolgsmodelle im digitalen Zeitalter".Dr. Willms Buhse, CEO und Gründer von doubleYUU.12:30-14:00 Uhr: Podiumsdiskussion Gebäudedienstleister"Herausforderungen aus Technologie & Transparenz - DigitaleStrategien für Gebäudedienstleister".Unter anderem mit Claude Bigras, Präsident und CEO von GDI IntegratedFacility Services, Thomas Dietrich, Präsident des WFBSC undBundesinnungsmeister des Bundesinnungsverbands desGebäudereiniger-Handwerks, BIV. Stan Doobin, Präsident undMehrheitseigner von Harvard, Jeff Gravenhorst, Group CEO ISS (tbc),Christian Kloevekorn, Mitglied des Vorstandes der Gegenbauer HoldingSE & Co. KG in Berlin. Moderation: Dr. Willms Buhse, CEO und Gründervon doubleYUU14:00-14:30 Uhr: AbschlussveranstaltungDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.cms-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell